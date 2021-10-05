انطلاق عملية اعتماد مراقبي انتخابات 24 ديسمبر

أحد موظفي مفوضية الانتخابات أثناء متابعة عملية التسجيل. (مفوضية الانتخابات)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية اعتماد المراقبين للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل عبر مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة لها بجميع مناطق ليبيا، وذلك ضمن مراحل استعداداتها للاستحقاق المقبل.

وقالت المفوضية عبر موقعها على الإنترنت إن «مرحلة جديدة من مراحل العملية الانتخابية انطلقت اليوم؛ حيث باشر منسقو اعتماد المراقبين في الإدارة العامة ومكاتب الإدارة التابعة للمفوضية بجميع مناطق ليبيا عملية اعتماد المراقبين، وذلك ضمن إجراءات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر».

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وأوضحت أن عملية الاعتماد «تشمل كلاً من المراقبين المحليين والدوليين ووسائل الإعلام المحلية والدولية؛ حيث يتم اعتماد المراقبين المحليين ووسائل الإعلام المحلية بمكاتب الإدارة الانتخابية؛ كل في نطاقه الجغرافي، فيما يتم اعتماد المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام الدولية بمقر الإدارة العامة».

ونوهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أنها ستقوم بنشر إحصاءات أعداد المراقبين ضمن أسس وقواعد الإعلام الانتخابي، كما ستدعو جميع المنظمات المختصة بالمراقبة، ووسائل الإعلام إلى التقدم بطلب التسجيل للاعتماد، مصحوبًا بالوثائق الموضحة على الرابط: https://bit.ly/3a8Qf