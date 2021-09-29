دورة تدريبية لإعداد مراقبين للانتخابات المقبلة في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 06:18 مساء
الدورة التدريبية لإعداد مراقبي الانتخابات في بني وليد. (الإنترنت)

انطلقت، اليوم الأربعاء، بقاعة التدريب في كلية التقنية الإلكترونية بني وليد، فعاليات الدورة التدريبية في مجال إعداد مراقبي العملية الانتخابية المقبلة.

وقال منسق التوعية والإعلام بمكتب الإدارة الانتخابية بني وليد، عبدالسلام زبيدة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الدورة تهدف إلى تدريب أعضاء من منظمات المجتمع المدني بالمدينة حول مراقبة الانتخابات المقبلة المقررة في 24 ديسمبر.

وأشار زبيدة إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن الاستعدادات التي يجريها مكتب الإدارة الانتخابية في بني وليد للاستحقاق الانتخابي المقبل، منوهًا إلى أن هناك عدة دورات أخرى ستستهدف الإعلاميين والمراقبين للانتخابات خلال الفترة المقبلة.

الدورة التدريبية لإعداد مراقبي الانتخابات في بني وليد. (الإنترنت)
الدورة التدريبية لإعداد مراقبي الانتخابات في بني وليد. (الإنترنت)
الدورة التدريبية لإعداد مراقبي الانتخابات في بني وليد. (الإنترنت)
الدورة التدريبية لإعداد مراقبي الانتخابات في بني وليد. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سعوديات يكسرن المحظورات الاجتماعية بممارسة ركوب الدراجات في الشارع
منوعات
عرض أول في لندن لفيلم «جيمس بوند» الجديد
ثقافة وفن
من هي رئيسة الحكومة التونسية الجديدة؟
عربى
«التيار الرسالي» يتبنى مقتل 5 من ضباط المخابرات السودانية ومحاولة اغتيال حمدوك
عربى
ناطقة سابقة باسم البيت الأبيض: نوبات غضب ترامب «مرعبة»
دولى
مواعيد الإقلاع.. الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى ‎القاهرة الخميس
ليبيا
سقوط تاريخي لريال مدريد على أرضه أمام شيريف تيراسبول (فيديو)
رياضة عالمية
شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول مع «سان جيرمان»
رياضة عالمية
وصول طاقم فني هندي إلى محطة الخليج البخارية بسرت
ليبيا
رئيس الأركان الأميركي: «طالبان» لا تزال منظمة إرهابية ولم تقطع علاقاتها مع ...
دولى
وزير الدفاع الأميركي مدافعا عن الانسحاب من أفغانستان: ساعدنا في بناء دولة لكننا ...
دولى
ماكرون يتعرض للرشق ببيضة لدى افتتاحه معرضا في ليون (فيديو)
دولى
بالصور.. وزير الرياضة يتسلم مسودة قانون الرياضة
رياضة محلية
عقيلة صالح: الذين لا يريدون الانتخابات يستفيدون من الفوضى
ليبيا
«فورد» الأميركية تسرع انتقالها إلى السيارات الكهربائية عبر استثمار «تاريخي»
اقتصاد
للمرة الأولى وبحضور قائد «أفريكوم».. لجنة «5+5» تجتمع في طرابلس
ليبيا
عثمان الجرندي: هذه هي أهداف الرئيس قيس سعيد من التدابير الاستثنائية
عربى
مباحثات الدبيبة وقائد «أفريكوم»: إخراج «المرتزقة» وتواجد قوات أجنبية بالجنوب ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور مسربة لـ رنج روفر سبورت