المنفي يبحث ملف المصالحة مع أعيان وحكماء الجبل الأخضر

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 17 أكتوبر 2021, 07:20 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي أعيان وحكماء الجبل الأخضر، الأحد 17 أكتوبر 2021 (المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، أعيان وحكماء الجبل الأخضر ببلدية الأبرق، باستضافة قبيلة العبيدات، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

وبحث اللقاء، الذي حضره أعيان وحكماء الجبل الأخضر بمختلف قبائلها الممتدة من التميمي شرقًا إلى المرج غربًا، «دعم المساعي الحثيثة للمجلس الرئاسي في إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، واستمرار وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات».

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كما تطرق اللقاء إلى «ضرورة رأب الصدع، وجمع الفرقاء، من خلال مصالحة وطنية شاملة تضم جميع الليبيين. وأكد المشاركون في اللقاء على اللُحمة الوطنية، وإبعاد شبح التقسيم، والعمل على بناء اقتصاد وطني قوي، وتنمية اجتماعية وثقافية، تسهم في ترميم ما خلَّفته النزاعات».

بدوره، جدَّد المنفي التزامه التام بمخرجات حوار جنيف، التي بدأت بالوقف التام لإطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، وخاصة المؤسسة العسكرية، واستكمال مشروع المصالحة الوطنية، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي أعيان وحكماء الجبل الأخضر، الأحد 17 أكتوبر 2021 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي أعيان وحكماء الجبل الأخضر، الأحد 17 أكتوبر 2021 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي أعيان وحكماء الجبل الأخضر، الأحد 17 أكتوبر 2021 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي أعيان وحكماء الجبل الأخضر، الأحد 17 أكتوبر 2021 (المجلس الرئاسي)
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