المنفي يبحث في طبرق دور مؤسسات المجتمع المدني في إنجاح المصالحة الوطنية

محمد المنفي، مع منظمات المجتمع المدني بطبرق, 16 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، مع منظمات المجتمع المدني بطبرق، دور هذه المؤسسات في دعم العملية السياسية، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى احتياجات مدينة طبرق، والاهتمام بها في كافة الجوانب، وإنشاء مشاريع تخدم المدينة في الصحة، والتعليم، والاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين المرأة في كافة المؤسسات، وتفعيل دور الأمن، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

كما بحث اللقاء، ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في مشروع المصالحة الوطنية، «للم شمل الليبيين، وجمع الفرقاء السياسيين»، حسب نص البيان.

وأكد المنفي، ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء «الدولة المدنية المنشودة»، ومساهمتهم الفاعلة لاستحقاقات المرحلة المقبلة، وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية هذا العام.

وفي وقت سابق من اليوم بحث رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، مع القائد العام المكلف الفريق عبدالرازق الناظوري، في مدينة طبرق، مواصلة «العمل على توحيد المؤسسة العسكرية»، للمساهمة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان نجاحها، والوصول للاستقرار والأمن والسلام في كل أنحاء الوطن.

ونشرت منصة الرئيس، عددًا من صور اللقاء، إذ ظهر الناظوري يعطي التحية العسكرية للمنفي.

- بالصور: المنفي يلتقي الناظوري

وتناول اللقاء كذلك الخطوات المهمة التي أنجزتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق سراح الموقوفين من مختلف الأطراف، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

محمد المنفي، مع منظمات المجتمع المدني بطبرق, 16 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)