بالصور: المنفي يلتقى الناظوري

جانب من القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، والقائد العام المكلف الفريق عبدالرازق الناظوري, 16 أكتوبر 2021. (منصة الرئيس)

التقى رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، مع القائد العام المكلف الفريق عبدالرازق الناظوري اليوم، في مدينة طبرق.

ونشرت منصة الرئيس، عددا من صور اللقاء، إذ ظهر الناظوري يعطي التحية العسكرية للمنفي.

وتناول اللقاء الخطوات المهمة التي أنجزتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق سراح الموقوفين من مختلف الأطراف، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

كما بحث الاجتماع مواصلة «العمل على توحيد المؤسسة العسكرية»، للمساهمة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان نجاحها، والوصول للاستقرار والأمن والسلام في كل أنحاء الوطن.

وأمس أفاد مصدر مطلع مراسل «قناة الوسط» في طبرق بترجيح عقد المنفي لقاءً مع الناظوري.

- «قناة الوسط»: لقاء مرجح بين المنفي والناظوري

ووصل المنفي مساء الخميس إلى مدينة طبرق في زيارة للمنطقة الشرقية تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها عديد الفاعلين السياسيين والمحليين والاجتماعيين من مختلف المدن.

جانب من القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، والقائد العام المكلف الفريق عبدالرازق الناظوري, 16 أكتوبر 2021. (منصة الرئيس)

جانب من القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، والقائد العام المكلف الفريق عبدالرازق الناظوري, 16 أكتوبر 2021. (منصة الرئيس)