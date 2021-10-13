المنفي يبحث مطلب أهالي وادي زمزم وأبونجيم بتحويل المدينتين لبلديتين

جانب من لقاء المنفي، مع رئيس وأعضاء المجلسين البلديين لوادي زمزم وأبونجيم، 13 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مع رئيس وأعضاء المجلسين البلديين لوادي زمزم وأبونجيم، طلب أهالي المدينتين بإنشاء بلديتين جديدتين، من أجل تسهيل تلبية احتياجات المواطنين.

وناقش الاجتماع، الذي عقد اليوم، سبل تحسين مستوى الخدمات، وتهيئة الظروف المعيشية للمواطنين في المدينتين، وحل كافة المشاكل والمختنقات التي تواجههم، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وناقش الاجتماع، تأثير تحويل المدينتين إلى بلديتين بتسهيل تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير الخدمات في مختلف القطاعات، وضمان وصولها للجميع، «بعيدًا عن الإجراءات المركزية التي تعطل سير العمل، من خلال حث مؤسسات الحكومة على القيام بدورها في المنطقة»، بما يسهم في تطوير التنمية المكانية.

وأوضح البيان أن المجتمعين ناقشوا مساهمة أعيان المدينتين في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

- المنفي يبحث مع الدبيبة «أسباب وتداعيات» بيان نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية

فيما أكد المنفي أهمية أن تتوافر كل الخدمات للمواطنين في المنطقة، أسوة بكل المدن والمناطق في أنحاء البلاد، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في ملف تنظيم العمل بالمدينتين، من خلال التنسيق مع الجهة التنفيذية المختصة بعمل البلديات.

كذلك أشاد باستعداد أهالي المدينتين للمشاركة في «تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن الواحد، لتحقيق الأمن والاستقرار، والوصول بليبيا إلى بر الأمان، من خلال إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد» في ديسمبر المقبل.

جانب من لقاء المنفي، مع رئيس وأعضاء المجلسين البلديين لوادي زمزم وأبونجيم، 13 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

جانب من لقاء المنفي، مع رئيس وأعضاء المجلسين البلديين لوادي زمزم وأبونجيم، 13 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)