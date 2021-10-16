الحويج يطلب الانتهاء من إعداد مشروع تحديد أسعار السلع الأساسية هذا الأسبوع

الحويج خلال لقاء مع اللجنة المكلفة بإعداد مقترح أسعار السلع الأساسية، 16 أكتوبر 2021. (وزارة الاقتصاد)

شدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، السبت، على ضرورة إعداد مشروع قرار تحديد أسعار السلع الأساسية خلال الأسبوع الجاري حتى يتم اعتماده وإحالته للجهات الضبطية للتنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويج بمقر وزارة الاقتصاد مع اللجنة المكلفة بإعداد مقترح أسعار السلع الأساسية، لبحث مهام اللجنة وآلية عملها في وضع أسعار السلع الأساسية بهدف ضبط السوق المحلي وتحقيق الاستقرار، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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ويتضمن مشروع القرار سبع سلع أساسية تمثل الأمن الغذائي للمستهلك منها الدقيق والزيت والأرز والمكرونة والسكر، حسب الوزير، الذي أشار إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات مماثلة بخصوص السلع الغذائية واللحوم والأدوية والمعدات الطبية خلال الفترة المقبلة.

وفي أغسطس الماضي، أصدر الحويج تعليماته إلى مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الغربية لإعداد مقترح تحديد أسعار السلع الأساسية. كما طالبت وزارة الاقتصاد في نفس الشهر التجار وموردي الأدوية والسلع الأساسية بضرورة العمل على تثبيت الأسعار بـ«هامش ربح مقبول»، متوعدة المخالفين بـ«إجراءات تصحح المسار».