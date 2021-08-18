الحويج يوجه مراقبات الاقتصاد بتحديد أسعار السلع الأساسية

من اجتماع الحويج مع مراقبات التجارة والاقتصاد، 17 أغسطس 2021. (وزارة الاقتصاد)

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الأربعاء، تعليماته إلى مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الغربية لإعداد مقترح تحديد أسعار السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع للحويج حضره وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، أمس الثلاثاء، في إطار متابعة سير العمل بالمراقبات، وفق بيان صادر، الأربعاء، عن الوزارة.

وناقش الاجتماع المشكلات والعراقيل التي تواجه المراقبات في أداء عملهن وطرح عدد من المقترحات التي من شأنها تذليل العقبات وتطوير أداء المراقبات بالمناطق.

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وأكد الحويج حرص الوزارة على تنفيذ مهامها المناطة بها في كل المدن والمناطق عن طريق المراقبات، وتحديد أولوياتها في متابعة الأنشطة التجارية، ومراقبة الأسعار، وانسياب السلع بالسوق المحلية، وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي بالتعاون مع الجهات الضبطية والرقابية. كما شدد الوزير على ضرورة «اضطلاع المراقبات بمهامهن وتحمل مسؤولياتهن في تحسين مستوى الخدمات والمعيشة للمواطن»، وفق البيان.

والثلاثاء الماضي، طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة، التجار وموردي الأدوية والسلع الأساسية بضرورة العمل على تثبيت الأسعار بـ«هامش ربح مقبول»، متوعدة المخالفين بـ«إجراءات تصحح المسار».

وأكدت الوزارة في بيان، أهمية تثبيت أسعار الأدوية والسلع الأساسية (ومنها الدقيق، الأرز، الزيوت النباتية، السكر، الحليب، وحليب الأطفال) في «دعم الاقتصاد الوطني وتيسير تكاليف المعيشة على المواطن، وعدم استغلال الظروف».