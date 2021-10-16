وزير الاقتصاد يبحث تحديد أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص

جانب من اجتماع وزير الاقتصاد محمد الحويج مع مسؤولين بالوزارة لبحث مسألة تحديد أسعار الخدمات الطبية. (الحكومة)

نافش وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج مع وكيل الوزارة للشؤون التجارية واتحاد المصحات الطبية إعداد مشروع للائحة أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.

وأوضحت المنصة الإعلامية للحكومة، اليوم السبت، أن المشروع يركز على تكلفة المواد والخدمات الطبية بالقطاع الخاص، «بما يسهم في توحيد الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة من خلال رفع جودة الخدمات».

- «بلدي مصراتة» يناقش ملف أسعار تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة

- شكاوى من ارتفاع أسعار العيادات الخاصة وسط غياب الرقابة الحكومية

واشتكى عدد من المواطنين في أكثر من مدينة ومنطقة ليبية من ارتفاع أسعار العيادات الطبية الخاصة وعدم وجود سعر موحد تتعامل به، فضلاً عن ضعف الرقابة الحكومية عليها.

وكانت الوزارة قد طالبت في وقت سابق موردي الأدوية والسلع الأساسية بضرورة العمل على تثبيت الأسعار بـ«هامش ربح مقبول»، متوعدة المخالفين بـ«إجراءات تصحح المسار».