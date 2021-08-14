«بلدي مصراتة» يناقش ملف أسعار تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 09:19 مساء
جانب من اجتماع مناقشة ملف أسعار الخدمات الصحية في المصحات الخاصة بمصراتة، 14 أغسطس 2021. (المجلس البلدي)

ناقش المجلس البلدي مصراتة ملف أسعار الخدمات وتكاليف العلاج بالمستشفيات والمصحات الخاصة، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

واجتمع صباح اليوم السبت كل من عضو المجلس، مسؤول ملف الصحة بالبلدية علي الناظوري، ومسؤول ملف أزمة كورونا بالبلدية مصطفى الأحمر، مع مراقب الاقتصاد والصحة بالبلدية ونقيبي الأطباء والصيدلة للتباحث حول الملف.

حضر الاجتماع مدير مكتب متابعة القطاع الخاص في البلدية ومدير مكتب الصيدلة و مندوب الحرس البلدي و عدد من مدراء المصحات والمستشفيات.

وقرر المجتمعون  طرح مشروع للبروتوكول الصحي بالتنسيق مع نقابتي الأطباء والصيدلة و قطاعي الصحة والاقتصاد برعاية المجلس البلدي، وتكليف نقيب الأطباء بالتنسيق والترتيب للمشروع.

جانب من اجتماع مناقشة ملف أسعار الخدمات الصحية في المصحات الخاصة بمصراتة، 14 أغسطس 2021. (المجلس البلدي)
جانب من اجتماع مناقشة ملف أسعار الخدمات الصحية في المصحات الخاصة بمصراتة، 14 أغسطس 2021. (المجلس البلدي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي ونيمار يغيبان عن سان جيرمان أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي
رياضة عالمية
آرسنال يسقط في ضربة بداية الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
«كورونا».. ما مدى عدوانية متغير (دلتا)؟
طب وصحة
وكالة أميركية تحذر من «مسار مقلق» لكوكب الأرض
دولى
هذا المساء: ملتقى الحوار السياسي ولقاء السفير الأميركي مع حفتر
فيديو
يوليو 2021 أكثر الشهور حرارة على الإطلاق
دولى
كاركاتير خيري - إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في ليبيا
كاريكاتير
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: توتر في الداخل وحراك دولي لإنقاذ «الانتخابات»
ليبيا
«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»
ليبيا
الدبيبة يعلن تخصيص مليار دينار «منحة زواج».. ومليار و700 مليون دينار لـ«الإقراض ...
ليبيا
«المركزي» ينشر الاعتمادات المستندية للفترة من 29 يوليو إلى 11 أغسطس
ليبيا
«سويس ري للتأمين»: 77 مليار دولار خسائر جراء الكوارث الطبيعية في النصف الأول
دولى
بيان باسم «الإدارة العامة» للمصرف المركزي في بنغازي ينتقد حجم السيولة المخصصة ...
ليبيا
في ذكرى تأسيسه الـ81.. الدبيبة: مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت...
ليبيا
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
وثائقي حول دور الروس في ليبيا يخرج «طباخ بوتين» عن صمته
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي فوائد زيت الخردل للشعر الأبيض؟