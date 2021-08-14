«بلدي مصراتة» يناقش ملف أسعار تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة

جانب من اجتماع مناقشة ملف أسعار الخدمات الصحية في المصحات الخاصة بمصراتة، 14 أغسطس 2021. (المجلس البلدي)

ناقش المجلس البلدي مصراتة ملف أسعار الخدمات وتكاليف العلاج بالمستشفيات والمصحات الخاصة، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

واجتمع صباح اليوم السبت كل من عضو المجلس، مسؤول ملف الصحة بالبلدية علي الناظوري، ومسؤول ملف أزمة كورونا بالبلدية مصطفى الأحمر، مع مراقب الاقتصاد والصحة بالبلدية ونقيبي الأطباء والصيدلة للتباحث حول الملف.

حضر الاجتماع مدير مكتب متابعة القطاع الخاص في البلدية ومدير مكتب الصيدلة و مندوب الحرس البلدي و عدد من مدراء المصحات والمستشفيات.

وقرر المجتمعون طرح مشروع للبروتوكول الصحي بالتنسيق مع نقابتي الأطباء والصيدلة و قطاعي الصحة والاقتصاد برعاية المجلس البلدي، وتكليف نقيب الأطباء بالتنسيق والترتيب للمشروع.

جانب من اجتماع مناقشة ملف أسعار الخدمات الصحية في المصحات الخاصة بمصراتة، 14 أغسطس 2021. (المجلس البلدي)

جانب من اجتماع مناقشة ملف أسعار الخدمات الصحية في المصحات الخاصة بمصراتة، 14 أغسطس 2021. (المجلس البلدي)