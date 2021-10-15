بدء الاجتماع العاشر لقادة القوات الجوية لمجموعة «5+5 دفاع» بطرابلس

الاجتماع العاشر لقادة القوات الجوية لمجموعة «5+5 دفاع» بطرابلس (وال)

بدأت، اليوم الخميس، بالعاصمة طرابلس أعمال الاجتماع العاشر لرؤساء أركان قادة جيوش طيران دول «5+5 دفاع»، والذي تستضيفه رئاسة أركان القوات الجوية بحكومة الوحدة الوطنية، يهدف تنسيق وتعزيز وتطوير سبل ووسائل التعاون المتعدد الأطراف للقوات الجوية لدول غرب المتوسط

وتركز الاجتماع، الذي عقد بفندق كورنتيا، حول تبادل وجهات النظر والخبرات وتسليط الضوء على مساهمات القوات الجوية في المهام الإنسانية أثناء الكوارث والأزمات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

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يأتي الاجتماع لتبادل وجهات النظر والخبرات وتسليط الضوء على مساهمات القوات الجوية في المهام الإنسانية أثناء الكوارث والأزمات، ويهدف إلى تنسيق وتعزيز وتطوير وسائل التعاون المتعدد الأطراف للقوات الجوية لدول غرب المتوسط.

وتضم مجموعة «5+5 دفاع» دول المغرب العربي الخمس: الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا، وخمس دول أوروبية هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا.

وتشتغل مجموعة «5+5 دفاع» في مجالات الأمن البحري والأمن الجوي وتسيير الكوارث الطبيعية والتدريب والبحث الأكاديمي وتبادل الخبرات والمعارف والتنسيق العملياتي بين قوات الدول الأعضاء.