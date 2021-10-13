بدء توافد قادة القوات الجوية لمجموعة «5+5 دفاع» إلى طرابلس

المشاركون في الاجتماع العاشر لرؤساء أركان القوات الجوية لمجموعة «5+5 دفاع» يصلون طرابلس.

بدأت الوفود المشاركة في الاجتماع العاشر لرؤساء أركان القوات الجوية لمجموعة «5+5 دفاع»، الوصول إلى العاصمة طرابلس، استعدادًا للاجتماع الذي تنطلق فعالياته غدًا الخميس.

ونشر حساب وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، على موقع «فيسبوك»، صورًا لوصول الوفود إلى فندق «كورنثيا طرابلس».

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وتضم مجموعة «دفاع 5+5» دول المغرب العربي الخمس: الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا، وخمس دول أوروبية هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا.

وتشتغل مجموعة «دفاع 5+5» في مجالات الأمن البحري والأمن الجوي وتسيير الكوارث الطبيعية والتدريب والبحث الأكاديمي وتبادل الخبرات والمعارف والتنسيق العملياتي بين قوات الدول الأعضاء.

المشاركون في الاجتماع العاشر لرؤساء أركان القوات الجوية لمجموعة «5+5 دفاع» يصلون طرابلس.

المشاركون في الاجتماع العاشر لرؤساء أركان القوات الجوية لمجموعة «5+5 دفاع» يصلون طرابلس.

المشاركون في الاجتماع العاشر لرؤساء أركان القوات الجوية لمجموعة «5+5 دفاع» يصلون طرابلس.