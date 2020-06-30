انطلاق مؤتمر التخطيط المبدئي لتمرين حدود البحر بمشاركة الدول الأعضاء في مبادرة «5+5 دفاع»

ممثلو ليبيا المشاركون في المؤتمر. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)

انطلقت اليوم الثلاثاء، بمقر مركز السيطرة الجوية في العاصمة طرابلس فعاليات المؤتمر التخطيطي المبدئي «Ipc» لتمرين حدود البحر «Sea Borer-20» الذي نظمته رئاسة أركان القوات الجوية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المؤتمر يأتي «تنفيذا لأنشطة مخطط العمل (2020) متعدد الأطراف لمبادرة «5+5 دفاع».

وأضافت أن المؤتمر عقد بمشاركة دول مبادرة «5+5 دفاع» وهي: ليبيا، والجزائر، وفرنسا، وإيطاليا، ومالطا، والمغرب، والبرتغال، وإسبانيا، وتونس.

ومثل القوات البحرية الليبية في المؤتمر كل من عقيد بحار عبدالرزاق مصطفى الطروق، ومقدم بحار عبدالناصر عبدالسلام رمضان، وعن اللجنة الليبية حضر عميد مهندس عبدالسلام محمد الدالي، وعميد طيار المبروك حسين، وعميد بحار فؤاد حنيش.

كما شارك في المؤتمر عن مكتب التعاون الدولي بوزارة الدفاع كل من عقيد فني إبراهيم المبروك علي، ونقيب عبدالحكيم علي بن حسن، ومهندس أحمد الطاهر الحامدي.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن المؤتمر عقد ليوم واحد فقط عبر تطبيق «Ms Teams» بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد».