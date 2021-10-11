موافقة برلمانية على تعديلات «المفوضية» على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 07:54 مساء
جانب من جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021. (المجلس)

وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، على التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات بشأن قانون رقم 01 لسنة 2021م بشأن انتخاب الرئيس.

وجاءت الموافقة بناءً على التصويت وذلك على جميع التعديلات «باستثناء النقطة السادسة بشأن إضافة مادة للقانون»، حسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

كما صوّت مجلس النواب بقبول التعديلات الواردة من المفوضية بشأن قانون رقم 02 لسنة 2021م الخاص بانتخاب مجلس النواب «باستثناء النقطة رقم 4 الخاصة بتعديل المادة 24 من القانون الخاصة بالسماح بالتصويت بالمراسلة».

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ووردت هذه التعديلات إلى المجلس الخميس الماضي وصوّت عليها في جلسة اليوم «لكي لا تصبح اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية للمفوضية لإجراء الانتخابات عرضة للطعن».

التصويت على قانون دعم الأسرة بمبلغ 50 ألف دينار
وثالثا، صوت النواب الحاضرون للجلسة بالإجماع على مشروع قانون دعم الأسرة الليبية بصرف مبلغ 50 ألف دينار ليبي لكل أسرة «ويستثنى من القانون المتحصلون على منحة الزوج والزوجة».

رابعا، صوت النواب بالإجماع على مشروع قانون تعديل أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية، وخامسا، جرى التصويت بالإجماع على مشروع قانون حماية مشروع النهر الصناعي.

سادسا، مناقشة المذكرة المقدمة من رابطة الأحزاب الليبية بشأن قوانين الانتخابات، وتم التأكيد على بقاء القوانين الانتخابية وفقا لما أقره المجلس. ثم جرى تعليق الجلسة إلى غد الثلاثاء.

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