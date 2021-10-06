بحضور كوبيش..انطلاق اجتماع لجنة «5+5» في جنيف لوضع خطة عمل لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

لقطة جماعية لأعضاء لجنة «5+5» وفريق البعثة الأممية في مستهل اجتماعات الجولة الرابعة التي بدأت يوم 19 أكتوبر 2020 في جنيف. (أرشيفية: البعثة الأممية)

انطلق بمقر الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» المخصص «لمناقشة وضع خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا»، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، بحسب ما أعلنته البعثة في بيان تلقته «بوابة الوسط».

وقالت البعثة إن الاجتماع الذي تيسره اللجنة العسكرية المشتركة «ينعقد وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة». ويأتي «أيضًا في إطار جهود البعثة الأممية لإحراز تقدم في المسار الأمني الليبي بالتوازي مع الجهود الدولية المبذولة في سياق مؤتمر برلين حول ليبيا».

مهمة لجنة «5+5»

وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش في كلمته الافتتاحية، عن تقديره لطرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والشركاء الدوليين الذين يدعمون هذا الجهد.

وقال كوبيش «كالعادة، مهمتكم أكبر من جوانبها العسكرية والأمنية؛ مهمتكم لها تأثير مباشر على مجمل التطورات في البلاد، وعلى استعادة البلاد سيادتها واستقرارها وأمنها ووحدتها. يدرك الجميع مدى أهمية هذا الاجتماع الذي ينعقد من أجل البلاد؛ والجميع يدرك أيضًا أنكم إذا تمكنتم من التوافق والاتفاق على خطة العمل هذه، فإنكم تبعثون رسالة، ليس فقط إلى القادة السياسيين والمؤسسات في الدولة، بل هي أيضًا رسالة أمل لشعبكم بأنه يمكن إحراز تقدم، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات التي يُتوقع أن تُحدث تغييرًا في جميع مؤسسات وسلطات البلاد بناء على شرعية شعبية متينة».

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ونبَّه كوبيش في كلمته إلى أن موضوع اجتماع اللجنة اليوم في جنيف «معقد» لأنه «ليس مصدر قلق لليبيا فحسب؛ بل وأيضًا مبعث انشغال لدول المنطقة وللمجتمع الدولي»، مؤكدًا أن «الأمم المتحدة وشركاءها الدوليين يقفون على أهبة الاستعداد لدعمكم في هذا المسعى بكل ما أوتينا من قوة، بما في ذلك من خلال إرسال المراقبين الأمميين المعنيين بوقف إطلاق النار والذين سيعملون تحت إشرافكم وبناءً على طلبكم لمراقبة عملية الانسحاب والتحقق منها».

ووجَّه كوبيش في كلمته رسالة إلى أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة قال فيها: «رسالتي لكم هي ألا تدعوا مفسدي الأمل يقوضون عملكم المهم»، وفق بيان البعثة.

هدف خطة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على «الملكية والقيادة الوطنية للمسارات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية كأدوات أساسية لدعم الليبيين في استعادة سيادتهم»، مشيدة «بروح الوطنية والالتزام الذي أبداه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)»، الذين «حثتهم على اغتنام هذه الفرصة لوضع خطة العمل المطلوبة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية».

وقالت البعثة إن هذه الخطة «سوف يسترشد بها أيضًا الدعم المقدم من المجتمع الدولي للجهود الليبية نحو توحيد الجيش وكذلك جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني​​ في ليبيا، مع ما يترتب على ذلك من أثر على استقرار المنطقة».