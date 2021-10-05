خلال لقاء المنقوش.. منصور بن زايد يؤكد دعم الإمارات مبادرة «استقرار ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 09:36 مساء
لقاء المنقوش والشيخ منصور بن زايد في أبوظبي، الثلاثاء 5 أكتوبر 2021. (فيديو بثته وكالة الأنباء الإماراتية)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها مبادرة حكومة الوحدة الوطنية بشأن «استقرار ليبيا» ودعمها كافة الجهود الساعية لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والرفاة بكافة مناطق ليبيا، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

جاء التأكيد الإماراتي على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال لقائه وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، التي وصلت العاصمة أبوظبي في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن لقاء الشيخ منصور بن زايد والمنقوش والوفد المرافق لها، الذي جرى بقصر الوطن في أبوظبي، بحث خلاله الجانبان العلاقات الأخوية بين الإمارات وليبيا وسبل تطويرها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، واستعرض المستجدات على الساحات الليبية والإقليمية والدولية.

وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للمنقوش على «عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين»، و«دعم دولة الإمارات الدائم كافة الجهود الساعية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام والرفاه في كافة مناطق ليبيا»، و«مبادرة الحكومة الليبية بشأن استقرار ليبيا».

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وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن اللقاء حضره وزير الدولة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، والمستشار في وزارة شؤون الرئاسة فارس محمد المزروعي.

ووصلت المنقوش إلى أبوظبي في وقت سابق اليوم، وكان في استقبالها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وذلك في زيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وليبيا.

وتأتي زيارة المنقوش إلى أبوظبي ضمن جولة خليجية، بدأتها مطلع الأسبوع الجاري، شملت المملكة العربية السعودية ثم دولة الكويت ومملكة البحرين.

المنقوش خلال لقائها مع الشيخ منصور بن زايد في أبوظبي، الثلاثاء 5 أكتوبر 2021. (فيديو بثته وكالة الأنباء الإماراتية)
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