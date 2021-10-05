إتلاف 500 كيلوغرام من مخدر الحشيش بأجدابيا

النيران تندلع في كميات من مخدر الحشيش المضبوطة بأجدابيا، 5 أكتوبر 2021، (إدارة مكافحة المخدرات)

أتلفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع أجدابيا 500 كيلوغرام من مخدر الحشيش.

جاء ذك بناءً على تعليمات مدير نيابة المخدرات بأجدابيا بإعدام الكمية المذكورة من الحشيش، بحضور مدير فرع أجدابيا مقدم أدريس أذويب، ورئيس وحدة التحقيق وبعض من أعضاء التحريات بالفرع، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي بنغازي، ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية الأمن هناك أحد أكبر مصانع إنتاج الخمور في المدينة، وبالتحديد في منطقة أرض بعيرة.

وبالتوازي، داهمت وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجدة بنغازي مصنعًا للخمور بمنطقة الطلحية، حيث حرزت 40 ألف لتر من الخمور.