ضبط 40 ألف لتر من الخمور بمنطقة الطلحية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 12:19 صباحا
المضبوطات التي عثر عليها أثناء مداهمة مصنع للخمور المحلية في بنغازي. (وزارة الداخلية)

ضبطت وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجدة بنغازي مصنعًا للخمور بمنطقة الطلحية ببنغازي، وفق بيان نشرته وزارة الداخلية على موقع «تويتر».

وقالت الوزارة إن حصيلة المضبوطات تقدر بـ40 ألف لتر من الخمور، لافتة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأحالتها لجهات الاختصاص.

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والشهر الماضي، أتلفت قوة فرض القانون التابعة لمكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، أكثر من 40 ألف لتر من الخمور محلية الصنع جرى ضبطها بعد مداهمة مصنع متكامل للخمور المحلية بمنطقة بوهديمة في مدينة بنغازي.

والجمعة الماضي، غرّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على حسابه بموقع «تويتر» محتفيا بحملة ضد تجار المخدرات، وقال إنها «مخططة» وتستهدف «أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش». وقال الدبيبة: «لن نسمح بأن تُشن حرب أخرى ضد شبابنا، وهي حرب المخدرات وسنلاحق المجرمين في كل مناطق ليببا».

جانب من المضبوطات تقدر بـ40 ألف لتر من الخمور في بنغازي (وزارة الداخلية على تويتر)
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