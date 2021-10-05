ضبط أحد أكبر مصانع الخمور في بنغازي

معدات في مصنع خمور ضبط بمدينة بنغازي، 4 أكتوبر 2021، (مديرية أمن بنغازي)

أعلن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي ضبط أحد أكبر مصانع إنتاج الخمور في المدينة.

وتعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات من الوحدات التابعة للقسم تفيد بوجود المصنع في منطقة أرض بعيرة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأصدر رئيس القسم العميد سليمان بوشيبة تعليماته بمتابعة تلك المعلومات، وجرى إعداد قوة كبيرة، وأخذ الإذن من النيابة العامة لمداهممة المصنع.

وأسفرت جهود عناصر البحث الجنائي عن ضبط القائم على هذا النشاط غير مشروع، وتحريز كميات من الخمور، ومعدات المصنع، ونقلها إلى القسم، ثم استكملت باقي الإجراءات القانونية.

جانب من المضبوطات في المصنع.

براميل معبأة بالخمور.

القائم على المصنع.