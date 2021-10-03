مؤسسة النفط تبحث تعزيز التعاون مع شركة «NESR» العالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 09:21 مساء
المؤسسة الوطنية للنفط تجتمع بقيادات من شركة «NESR» العالمية للطاقة والبترول، الأحد 3 أكتوبر 2021 (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، مشروعات النفط المرتقبة، وذلك خلال استقباله وفدًا من شركة ناشيونال إنيرجي سيرفيسيز ريونايتد «NESR»، ضم الرئيس التنفيذي للشركة شريف فودة، ونائب الرئيس التنفيذي صالح المرغني، والمدير التنفيذي شكري بن عمو، والمدير العام لفرع الشركة في ليبيا وسام أبوتركية، ومدير تطوير الأعمال بفرع ليبيا نزار عتيقة، بحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة أبوالقاسم شنقير، والعماري محمد، والمدير العام للشؤون القانونية بالمؤسسة خلف الله إبراهيم.

أكد صنع الله، خلال الاجتماع، أن ليبيا بلد واعد نظرًا لإمكانات النفط والغاز وغيرهما من المواد الخام المختلفة، الأمر الذي مكَّنها من فرض حضورها في مجال الاستثمارات في الطاقة ومشتقاتها، وخلق تنافس بين مختلف الشركات العالمية للعمل والاستثمار فيها من خلال توقيع عقود واتفاقات مع المؤسسة وشركاتها.

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من جانبه، أعطى الرئيس التنفيذي لشركة «NESR» شريف فودة، نبذة مختصرة عن الأعمال الحديثة للشركة وتوسعاتها، وأكد أن شركته تركز بالدرجة الأولى على الاستثمار والعمل في ليبيا؛ نظرًا للفرص الجيدة والواعدة فيها.

صنع الله: حفر عشرات الآبار في البر والبحر العام المقبل
وأوضح صنع الله أن العام المقبل سيشهد خطط عمل طموحة تساهم في تحقيق حزمة أهداف المؤسسة، أهمها حفر عشرات الآبار في البر والبحر والعديد من العمليات النفطية، معرجًا على دور شركة «NESR» في تحقيق هذه المستهدفات.

كما أشار عضو مجلس إدارة الموسسة للاستكشاف، أبوالقاسم شنقير، إلى ضرورة وجود شراكة مع شركات المؤسسة (الجوف، والحفر الوطنية، والوطنية للإنشاءات النفطية) لتعزيز تبادل الخبرات والاستفادة المشتركة، مضيفًا أن عمليات الحفر ستتكاثر في حال توفر الميزانيات المطلوبة، مشيرًا إلى أهمية وجود الشركات الخدمية بهدف خلق روح التنافس بين الشركات ذات الاختصاص.

التعاون في مجالات الإنشاءات وحفر وصيانة الآبار والخزانات
من جهته، أشاد المهندس صنع الله بأهمية التعاون بين شركة «NESR» والمؤسسة، لبحث سُبل الشراكة مع الشركات الوطنية المساهمة في مجال الخدمات النفطية المختلفة المملوكة للمؤسسة، كالشركة الوطنية للإنشاءات النفطية في مجال الإنشاءات، وشركتي الواحة والهروج في مجالات الحفر وصيانة الآبار والخزانات ومسح الخطوط، وفي مختلف الخدمات التي تتناسب مع تخصصات شركة «NESR».

المؤسسة الوطنية للنفط تجتمع بقيادات من شركة «NESR» العالمية للطاقة والبترول، الأحد 3 أكتوبر 2021 (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
المؤسسة الوطنية للنفط تجتمع بقيادات من شركة «NESR» العالمية للطاقة والبترول، الأحد 3 أكتوبر 2021 (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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