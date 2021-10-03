صنع الله يبحث مع القطراني الظروف المالية «الصعبة» بشركة الخليج العربي للنفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 12:22 مساء
جانب من لقاء صنع الله، مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط صلاح القطراني, 3 أكتوبر 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم، مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط صلاح القطراني، الظروف المالية التي وصفها بـ«الصعبة» وتمر بها الشركة.

وناقش اللقاء، الذي عقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أوضاع الشركة والخطط المستقبلية للمحافظة على مستويات الإنتاج واستدامته وتحسين الخدمات بمواقعها المختلفة، كما بحث اللقاء التطرق للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة، وفق بيان للمؤسسة اليوم.

وحضر اللقاء عضوا مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، أبو القاسم شنقير والعماري محمد، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية أبو العيد سالم، وعضو لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط فرج المشاي.

وأوضح صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط، تتواصل مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، للحصول على الميزانيات المطلوبة لكل شركات القطاع، ومنها شركة الخليج العربي للنفط، مضيفًا أن الشركة إحدى أهم شركات القطاع، وتزخر بالخبرات الوطنية التي ستمكنها من تحقيق المستهدفات رغم التحديات، لاسيما أنها من أيقونات القطاع التي أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

- مؤسسة النفط: المبيعات النفطية خلال أغسطس سجلت مستويات قياسية

والجمعة أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية خلال شهر أغسطس الماضي، سجل مليارًا و947 مليونًا و998 ألف دولار.

وقالت المؤسسة إن مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، سجلت مستويات قياسية، مدفوعة بانتعاش في الأسعار حول العالم؛ إذ سجلت مبيعات النفط الخام، مليارًا و836 مليونًا و528 ألف دولار، و53 مليونًا و34 ألف دولار للغاز والمكثفات.

جانب من لقاء صنع الله، مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط صلاح القطراني, 3 أكتوبر 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من لقاء صنع الله، مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط صلاح القطراني, 3 أكتوبر 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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