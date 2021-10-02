الدبيبة يعلن استثمارات نفطية جديدة من «إيني» و«توتال»

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يتحدث خلال لقائه وفدًا من منطقتي الهلال النفطي والواحات.، 1 أكتوبر 2021. (لقطة تليفزيونية مثبتة)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن شركتي «إيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية تعتزمان ضخ استثمارات نفطية جديدة في ليبيا.

وتابع الدبيبة، خلال لقائه وفدًا من منطقتي الهلال النفطي والواحات، ضم عمداء وأعيان البلديات، الجمعة، «إيني أعلنت عن استثمارات في حقول النفط الليبية تبلغ 12 مليار يورو».

وأضاف: «نزيدكم من الشعر بيتين. شركة توتال ستعلن عن استثمارات بقيمة أكثر من 14 مليار يورو قبل نهاية العام». وأضاف إن «إيني وتوتال تستثمران أكثر من 30 مليارًا».

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والتقى الدبيبة، الثلاثاء الماضي، المدير التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، مطالبًا ضرورة توفير فرص عمل للقوى العاملة الليبية ضمن المشاريع المشتركة.

في السياق نفسه، وخلال مباحثات مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، طلب وفد رفيع المستوى من شركة «إيني» الإيطالية، الثلاثاء، تنفيذ ثلاثة مشروعات في ليبيا، منها تطوير حقلي نفط، وتنمية مناطق مجاورة لعملياتها النفطية.

