افتتاح مركز للتطعيمات بمعبر رأس أجدير الحدودي مع تونس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 09:09 مساء
افتتاح مركز للتطعيمات بمعبر رأس أجدير الحدودي مع تونس، 2 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

افتتح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر مفتاح السائح، اليوم السبت، المركز الصحي رأس أجدير، وذلك خلال زيارته للمعبر الحدودي مع تونس.

والمركز معني بتقديم الخدمات الصحية والتطعيمات لسكان المنطقة والمسافرين، ويأتي «تطبيقا للبروتوكول المعتمد بين ليبيا وتونس»، والذي نص على «انشاء نقاط تطعيم في المعابر الحدودية»، وفق بيان لمركز مكافحة الأمراض. 

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وشهد الافتتاح مدير مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومدير الخدمات الصحية زوارة، ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الامراض زوارة، ومدير مكتب الرقابة الصحية رأس أجدير.

وخلال الزيارة، تفقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض مكتب الرقابة الصحية بالمعبر، واطلع على الإجراءات المتبعة والاختبارات السريعة للمسافرين القادمين من تونس، أكد ضرورة «التطبيق الكامل» للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» في البلدين.

وأُعيد فتح معبر رأس أجدير الحدودي مع تونس، واستئناف حركة التنقل بين البلدين في 17 سبتمبر الماضي، على ما أعلنت وزارة الداخلية، مشددة على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحّي المتفق عليه لمجابهة الجائحة بين البلدين.

افتتاح مركز للتطعيمات بمعبر رأس أجدير الحدودي مع تونس، 2 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
افتتاح مركز للتطعيمات بمعبر رأس أجدير الحدودي مع تونس، 2 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
افتتاح مركز للتطعيمات بمعبر رأس أجدير الحدودي مع تونس، 2 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
افتتاح مركز للتطعيمات بمعبر رأس أجدير الحدودي مع تونس، 2 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
افتتاح مركز للتطعيمات بمعبر رأس أجدير الحدودي مع تونس، 2 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
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