بالصور.. إعادة فتح معبر رأس أجدير الحدودي مع تونس

معبر رأس أجدير بعد إعادة فتحه، 17 سبتمبر 2021، (الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية إعادة فتح منفذ رأس أجدير الحدودي مع تونس، صباح اليوم الجمعة، واستئناف حركة التنقل بين البلدين.

وأشارت الوزارة إلى مراعاة الالتزام بالبروتوكول الصحّي المتفق عليه لمجابهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشرت صفحتا الوزارة و«حكومتنا» صورا تظهر مواطنين خلال إنهاء معاملاتهم في نقطة أمنية بالمنفذ، إضافة إلى عبور عدد من سيارات المسافرين.

حكومة الوحدة تعلن فتح المعبر

وأمس الخميس، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إعادة فتح المعبر «بشكل رسمي»، بدءا من الجمعة، و وتسهيل دخول المواطنين من الجانبين»،

وقال الناطق باسم الحكومة محمد حمودة إن هذه الخطوة تأتي تتويجاً للجهود التي بدأها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد أثناء اللقاء الذي جمعهما في تونس قبل أيام.

قيس سعيد يوجه بإعادة فتح المعبر

وقبل إعلان حكومة الوحدة، وجَّه سعيد بإعادة فتح المعابر مع ليبيا، بعد إطلاعه على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية - الليبية، التي عقدت مؤخرا بمدينة جربة جنوب شرق البلاد.

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وأكد سعيد ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحّي المتفق عليه، مشددًا على أنه قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحّي في البلدين، و«أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر والحدود».

سيارات المسافرين لدى عبورها المنفذ.

رجال الأمن في محيط المعبر.

تفتيش إحدى السيارات بالمنفذ.

أحد المواطنين خلال إنهاء معاملاته في نقطة أمنية بالمعبر.