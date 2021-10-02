«الكهرباء»: نقل التوربينة الغازية الرابعة لمحطة غرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 03:34 مساء
نقل التوربينة الغازية الرابعة، من ميناء طرابلس لمشروع محطة غرب طرابلس, 2 أكتوبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، نقل التوربينة الغازية الرابعة، فجر اليوم من ميناء طرابلس البحري إلى موقع مشروع محطة غرب طرابلس.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دون أن تضيف مزيد التفاصيل.

وفي 21 سبتمبر، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، بدء نقل التوربينتين الثالثة والرابعة ومولديهما من ميناء طرابلس البحري، إلى موقع مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الغازية.

- تركيب توربينة بمحطة كهرباء غرب طرابلس
- «الكهرباء» تبدأ نقل توربينتين من ميناء العاصمة إلى محطة غرب طرابلس

وقالت الشركة، إن عملية النقل ستتم عن طريق إدارة التسريح الجمركي بالشركة العامة للكهرباء والشركة العالمية للنقل الثقيل.

وبعدها بيومين، أعلنت الشركة الانتهاء من تركيب التوربينة الثالثة في محطة كهرباء غرب طرابلس.

نقل التوربينة الغازية الرابعة، من ميناء طرابلس لمشروع محطة غرب طرابلس, 2 أكتوبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
نقل التوربينة الغازية الرابعة، من ميناء طرابلس لمشروع محطة غرب طرابلس, 2 أكتوبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
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