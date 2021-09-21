«الكهرباء» تبدأ نقل توربينتين من ميناء العاصمة إلى محطة غرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 05:48 مساء
نقل التوربينتين الثالثة والرابعة من ميناء طرابلس لمحطة كهرباء غرب طرابلس, 21 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء نقل التوربينتين الثالثة والرابعة ومولديهما من ميناء طرابلس البحري إلى موقع مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الغازية.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن عملية النقل ستتم عن طريق إدارة التسريح الجمركي بالشركة العامة للكهرباء والشركة العالمية للنقل الثقيل.

- شركة الكهرباء: صيانة كابل بخط عين زارة الفرناج جهد 30 كيلو فولت

والسبت، أعلنت الشركة العامة للكهرباء صيانة كابل بخط عين زارة الفرناج، جهد 30 كيلو فولت.

ونشرت الشركة، اليوم، صورًا من عمليات الصيانة، وعلقت عليها: «صيانة كابل لخط عين زارة الفرناج رقم 3 جهد 30 كيلو فولت، من قبل فنيي الكوابل التابعين لإدارة الجهد المتوسط طرابلس».

نقل التوربينتين الثالثة والرابعة من ميناء طرابلس لمحطة كهرباء غرب طرابلس, 21 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)
نقل التوربينتين الثالثة والرابعة من ميناء طرابلس لمحطة كهرباء غرب طرابلس, 21 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)
نقل التوربينتين الثالثة والرابعة من ميناء طرابلس لمحطة كهرباء غرب طرابلس, 21 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)
نقل التوربينتين الثالثة والرابعة من ميناء طرابلس لمحطة كهرباء غرب طرابلس, 21 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)
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