شركة الكهرباء: صيانة كابل بخط عين زارة الفرناج جهد 30 كيلو فولت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 09:56 مساء
جانب من صيانة كابل بخط عين زارة الفرناج، 18 سبتمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء صيانة كابل بخط عين زارة الفرناج، جهد 30 كيلو فولت.

ونشرت الشركة، اليوم، صورًا من عمليات الصيانة، وعلقت عليها «صيانة كابل لخط عين زارة الفرناج رقم 3 جهد 30 كيلو فولت، من قبل فنيي الكوابل التابعين لإدارة الجهد المتوسط طرابلس».

والسبت الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الانتهاء من أعمال صيانة خط جنوب وشرق طرابلس رقم (1 و2) جهد 220 كيلو فولت، الذي تعرض لأضرار جسيمة، نتيجة الاشتباكات التي حدثت في المنطقة العام 2019.

«شركة الكهرباء»: الانتهاء من صيانة خط جنوب وشرق طرابلس

أوضحت الشركة في بيان، أنه تم البدء في تركيب الأبراج المنهارة، وشد الأسلاك على الأجزاء المتضررة في 1 يونيو الماضي.

وتابعت أن العمل استغرق فترة طويلة بسبب العوائق تحت مسار الخط، الذي كان سببًا في عرقلة العمل، وبعد جهود كبيرة ومتواصلة، تم الانتهاء من إنجاز العمل، وسيتم شحنه وإعادة تشغيله خلال ساعات قليلة.

جانب من صيانة كابل بخط عين زارة الفرناج، 18 سبتمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من صيانة كابل بخط عين زارة الفرناج، 18 سبتمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لودريان عن إلغاء صفقة الغواصات: «كذب» وازدراء من حلفاء فرنسا
دولى
حوار فضائي - أرضي بين توم كروز وركاب كبسولة «سبايس إكس»
ثقافة وفن
الرئيس الإيراني: لن نسمح بتموضع تنظيم «داعش» عند حدودنا الشرقية مع أفغانستان
دولى
ولاء ميسي لباريس سان جيرمان يمنحه 110 ملايين يورو
رياضة عالمية
مزاد على نسخة نادرة من الدستور الأميركي
ثقافة وفن
الكوني ينعي بوتفليقة: نموذج لحكمة القيادة مثل بورقيبة
ليبيا
حضرت «طالبان» فهربت الموسيقى
ثقافة وفن
وزير الدفاع الأميركي يعتذر عن الضربة التي أسفرت عن مقتل مدنيين أفغان
دولى
إطلاق برلماني تونسي بعد ساعات من اعتقاله
عربى
«لقاء ودي» يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤولا إماراتيا رفيعا بالبحر الأحمر
عربى
دي مايو: إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس «حدثا رفيع المستوى» بشأن ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: خلافات داخلية وخارجية قبل 100 يوم من الموعد الانتخابي
ليبيا
تعرف على إجراءات «البروتوكول الصحي» للسفر عبر الحدود البرية بين تونس وليبيا
ليبيا
جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
ليبيا
وفاة الإعلامي اللبناني يوسف الخازم
ثقافة وفن
الدبيبة يعد بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا «بسرعة قياسية»
ليبيا
ماكرون يعلن مقتل أبو وليد الصحراوي وتفاصيل عملية «برخان» العسكرية
دولى
ليبيا والسعودية ضمن شبكة «يونسكو» العالمية لمحميات المحيط الحيوي
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تحافظ على برودة محرّك سيارتك؟