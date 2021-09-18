شركة الكهرباء: صيانة كابل بخط عين زارة الفرناج جهد 30 كيلو فولت

جانب من صيانة كابل بخط عين زارة الفرناج، 18 سبتمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء صيانة كابل بخط عين زارة الفرناج، جهد 30 كيلو فولت.

ونشرت الشركة، اليوم، صورًا من عمليات الصيانة، وعلقت عليها «صيانة كابل لخط عين زارة الفرناج رقم 3 جهد 30 كيلو فولت، من قبل فنيي الكوابل التابعين لإدارة الجهد المتوسط طرابلس».

والسبت الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الانتهاء من أعمال صيانة خط جنوب وشرق طرابلس رقم (1 و2) جهد 220 كيلو فولت، الذي تعرض لأضرار جسيمة، نتيجة الاشتباكات التي حدثت في المنطقة العام 2019.

- «شركة الكهرباء»: الانتهاء من صيانة خط جنوب وشرق طرابلس

أوضحت الشركة في بيان، أنه تم البدء في تركيب الأبراج المنهارة، وشد الأسلاك على الأجزاء المتضررة في 1 يونيو الماضي.

وتابعت أن العمل استغرق فترة طويلة بسبب العوائق تحت مسار الخط، الذي كان سببًا في عرقلة العمل، وبعد جهود كبيرة ومتواصلة، تم الانتهاء من إنجاز العمل، وسيتم شحنه وإعادة تشغيله خلال ساعات قليلة.

جانب من صيانة كابل بخط عين زارة الفرناج، 18 سبتمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من صيانة كابل بخط عين زارة الفرناج، 18 سبتمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)