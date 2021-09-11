«شركة الكهرباء»: الانتهاء من صيانة خط جنوب وشرق طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 09:53 مساء
أعمال صيانة خط جنوب وشرق طرابلس, (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الانتهاء من أعمال صيانة خط جنوب وشرق طرابلس رقم (1 و2) جهد 220 كيلو فولت، والذي تعرض لأضرار جسيمة، نتيجة الاشتباكات التي حدثت في المنطقة عام 2019.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أنه تم البدء في تركيب الأبراج المنهارة، وشد الأسلاك على الأجزاء المتضررة في 1 يونيو الماضي.

وتابعت أن العمل استغرق فترة طويلة بسبب العوائق تحت مسار الخط، والذي كأن سببا في عرقلة العمل, وبعد جهود كبيرة ومتواصلة، تم الانتهاء من إنجاز العمل، وسيتم شحنه وإعادة تشغيله خلال ساعات قليلة.

فيما تقدمت الشركة العامة للكهرباء، بالشكر لشركة المشروعات الكهربائية المنفذة للعمل، وفرق الصيانة التابعة لإدارة صيانة خطوط الغربية، وكذلك الإدارة العامة لنقل الطاقة والإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية والأجهزة الأمنية وبلدية أبوسليم.

- النائب العام: مسئولو حماية الطاقة الكهربائية «احتجبوا» عن واجبهم في ضبط المتهمين بسرقة التيار

وفي وقت سابق من اليوم، أكد النائب العام المستشار أحمد الصور، أن بيانات متابعة إجراءات جمع الاستدلالات من قبل وكلائه، أظهرت احتجاب إدارة حماية الطاقة الكهربائية عن القيام بدورها الضبطي، المتصل بواجب إثبات الوقائع المجرمة وملاحقة مرتكبيها، وعدم قيام عناصرها باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحد من تنامي ظاهرة التعدي على المنقولات المملوكة للشركة العامة للكهرباء، دون مبرر يجيز الامتناع المطلق عن ممارسة اختصاصهم.

ولفت الصور إلى التحقيقات التي تتم بمعرفة النيابة العامة، مع المتهمين بارتكاب وقائع سرقة مكونات شبكة الإمدادات الكهربائية، ووقائع إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، نتيجة منع الجناة لمستخدمي الشركة العامة للكهرباء من الالتزام بواجب تنفيذ برنامج طرح الأحمال، وفق الخطة التشغيلية الموضوعة للحيلولة دون انهيار الشبكة الكهربائية.

أعمال صيانة خط جنوب وشرق طرابلس, (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال صيانة خط جنوب وشرق طرابلس, (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال صيانة خط جنوب وشرق طرابلس, (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال صيانة خط جنوب وشرق طرابلس, (الشركة العامة للكهرباء)
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