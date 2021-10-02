شنبش: مشاورات الرباط لم تتطرق لقانون انتخاب الرئيس.. ووفد مجلس الدولة وزع مشروعا لـ«البرلمانية»

عضو مجلس النواب رمضان شنبش عقب مشاورات الرباط 1 أكتوبر 2021. (صورة من لقاء تليفزيوني)

قال عضو مجلس النواب رمضان شنبش، إن اللقاء التشاوري بين مجلسي النواب والدولة الذي اختتم أعماله في الرباط، الجمعة، لم يناقش قانون انتخاب الرئيس، مشيرًا إلى صدور القانون رقم 1 للعام 2021 عن مجلس النواب، وجرى تعميمه على الجهات المختصة والمفوضية العليا للانتخابات التي تباشر الإجراءات التنفيذية لهذا القانون.

وأضاف، في مقابلة تليفزيونية لعدد من القنوات، «أعضاء مجلس النواب يصرون على إجراء الانتخابات بتاريخ 24 ديسمبر، لذلك كان علينا سرعة إصدار قانون انتخاب الرئيس، للوصول إلى هذا الاستحقاق الرئاسي والخروج بليبيا من هذا النفق».

وفي الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي، قرَّر مجلس النواب، تشكيل «لجنة موقتة» من أعضاء المجلس وعضوية اللجنة الاستشارية القانونية لمكتب رئاسة مجلس النواب، تتولى دراسة وإعداد مقترح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع لها أواخر ديسمبر المقبل.

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وقال شنبش: «مجلس النواب شكَّل هذه اللجنة لإعداد مقترح قانون الانتخابات البرلمانية، وأعضاء وفد مجلس الدولة في اجتماعات الرباط وزعوا مشروع قانون مماثل لانتخابات مجلس النواب، للاستشارة والتوافق مع أعضاء مجلس النواب في هذا القانون»، موضحًا أن «مجلس النواب سيدرس المشاريع المقدمة ويقول الكلمة في الفصل في هذا القانون».

واجتمع وفدا المجلسين في العاصمة المغربية الرباط، يومي الخميس الجمعة من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 ديسمبر 2021.

ودعا البيان الختامي لمشاورات مجلسي النواب والدولة، المجتمع الدولي إلى مراقبة الانتخابات في ليبيا وضمان احترام نتائجها. وقال البيان إن هذه اللقاءات أُجريت في ظروف وصفها بـ«الودية والأخوية» يسودها «التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد»، فيما دعت المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا».

وحضر الاجتماع، الجانب المغربي، وأعضاء من البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بدعم من السفير الأميركي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية في ليبيا، ريتشارد نورلاند، وفق البيان.