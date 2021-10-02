شنبش: مشاورات الرباط لم تتطرق لقانون انتخاب الرئيس.. ووفد مجلس الدولة وزع مشروعا لـ«البرلمانية»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 11:16 صباحا
عضو مجلس النواب رمضان شنبش عقب مشاورات الرباط 1 أكتوبر 2021. (صورة من لقاء تليفزيوني)

قال عضو مجلس النواب رمضان شنبش، إن اللقاء التشاوري بين مجلسي النواب والدولة الذي اختتم أعماله في الرباط، الجمعة، لم يناقش قانون انتخاب الرئيس، مشيرًا إلى صدور القانون رقم 1 للعام 2021 عن مجلس النواب، وجرى تعميمه على الجهات المختصة والمفوضية العليا للانتخابات التي تباشر الإجراءات التنفيذية لهذا القانون.

وأضاف، في مقابلة تليفزيونية لعدد من القنوات، «أعضاء مجلس النواب يصرون على إجراء الانتخابات بتاريخ 24 ديسمبر، لذلك كان علينا سرعة إصدار قانون انتخاب الرئيس، للوصول إلى هذا الاستحقاق الرئاسي والخروج بليبيا من هذا النفق».

وفي الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي، قرَّر مجلس النواب، تشكيل «لجنة موقتة» من أعضاء المجلس وعضوية اللجنة الاستشارية القانونية لمكتب رئاسة مجلس النواب، تتولى دراسة وإعداد مقترح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع لها أواخر ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضا: البيان الختامي لمشاورات «النواب والدولة» يدعو لمراقبة دولية للانتخابات الليبية

وقال شنبش: «مجلس النواب شكَّل هذه اللجنة لإعداد مقترح قانون الانتخابات البرلمانية، وأعضاء وفد مجلس الدولة في اجتماعات الرباط وزعوا مشروع قانون مماثل لانتخابات مجلس النواب، للاستشارة والتوافق مع أعضاء مجلس النواب في هذا القانون»، موضحًا أن «مجلس النواب سيدرس المشاريع المقدمة ويقول الكلمة في الفصل في هذا القانون».

واجتمع وفدا المجلسين في العاصمة المغربية الرباط، يومي الخميس الجمعة من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 ديسمبر 2021.

ودعا البيان الختامي لمشاورات مجلسي النواب والدولة، المجتمع الدولي إلى مراقبة الانتخابات في ليبيا وضمان احترام نتائجها. وقال البيان إن هذه اللقاءات أُجريت في ظروف وصفها بـ«الودية والأخوية» يسودها «التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد»، فيما دعت المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا».

وحضر الاجتماع، الجانب المغربي، وأعضاء من البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بدعم من السفير الأميركي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية في ليبيا، ريتشارد نورلاند، وفق البيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثعابين ملونة في منزل رجل أعمال سعودي.. ما القصة؟
منوعات
مفاجآت في قائمة المنتخب المصري لموقعتي ليبيا
رياضة محلية
فرنسيون يشترون غابات.. ما السر؟
علوم وتكنولوجيا
لبدة الأثرية تبحث عن زوار
ثقافة وفن
«كليمنتي» يتسلح بـ27 فارسا لموقعتي مصر في تصفيات المونديال
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: حضور سياسي وأمني أميركي يبحث مصير الانتخابات والمرتزقة
ليبيا
الولايات المتحدة: لا تراجع عن دعم انتخابات 24 ديسمبر.. وسحب القوات الأجنبية ...
ليبيا
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة على حافة الهاوية وكومان في قلب العاصفة
رياضة عالمية
علماء يؤكدون إمكان تخطي عمر الإنسان 130 عاما
طب وصحة
تغيير جذري في أسلوب «ديور» باعتماد الألوان والملابس المريحة
أناقة وجمال
رئيس الأركان الأميركي: خسرنا الحرب في أفغانستان.. وهذه الأسباب
دولى
بعد وفاة شابة.. سلوفينيا تعلق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»
دولى
وزارة المالية: حجب مخصصات الباب الثاني لبعض الجهات
ليبيا
منصات رقمية سرية وبلدات خاضعة لسيطرتهم.. مجلس الأمن يكشف أساليب مهربي البشر في ...
ليبيا
«أفريكوم» تدعم جهود إجراء الانتخابات في موعدها.. وتشدد على ضرورة انسحاب القوات ...
ليبيا
من هي رئيسة الحكومة التونسية الجديدة؟
عربى
«التيار الرسالي» يتبنى مقتل 5 من ضباط المخابرات السودانية ومحاولة اغتيال حمدوك
عربى
ناطقة سابقة باسم البيت الأبيض: نوبات غضب ترامب «مرعبة»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكتشفون سر تفاوت مناعتنا أمام «كورونا»