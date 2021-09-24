«النواب» يشكل «لجنة موقتة» لإعداد مقترح قانون انتخابات المجلس القادم

جانب من جلسة مجلس النواب في طبرق، 8 سبتمبر 2021 (الموقع الإلكتروني للمجلس)

قرر مجلس النواب، تشكيل «لجنة موقتة» من أعضاء المجلس وعضوية اللجنة الاستشارية القانونية لمكتب رئاسة مجلس النواب، تتولى دراسة وإعداد مقترح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية القادمة، المزمع لها أواخر ديسمبر المقبل.

وتتكون اللجنة وفق القرار «6» لسنة 2021، من أعضاء مجلس النواب وأعضاء اللجنة الاستشارية وهم كل من: رمضان محمد محمد شمبش، وآدم صالح بوصخرة، ومحمد إبراهيم تامر، ومصباح ميلود أحم البدوي، وإسماعيل محمد بشير، وسليمان محمد الفقيه، وفريحة عبد السلام الحضيري، وعبد السلام عبد الله نصيه، والهادي على محمد الصغير، ومحمد عامر العباني، وانتصار المهدي شنيب، وعلى أحمد التكالي وميلود بالقاسم الأسود، وفق الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق الذي نشر نص القرار على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وبحسب المادة الثالثة من القرار، سيكون على أعضاء مجلس النواب تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع الانتخابات البرلمانية إلى اللجنة، لدراستها وإمكانية تضمينها بمشروع القانون.

والخميس، دعت رئاسة مجلس النواب جميع الأعضاء إلى جلسة لمناقشة قانون انتخاب مجلس النواب، الإثنين المقبل في مقر المجلس بمدينة طبرق.

جاء ذلك بعد ساعات من دعوة المجلس الرئاسي، مجلس النواب إلى ضرورة إنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.