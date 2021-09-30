جدول امتحان القسم الأدبي بالشهادة الثانوية

طلاب يؤدون الامتحانات بمدرسة في سوق الجمعة بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني للامتحانات، اليوم الخميس، جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (القسم الأدبي)، التي تبدأ يوم السبت 16 أكتوبر 2021 وتنتهي يوم الخميس 28 أكتوبر 2021.

ووفق الجدول، الذي نشره المركز عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، تبدأ امتحانات التعليم الثانوي (القسم الأدبي)، بمادة الجغرافيا يوم السبت 16 أكتوبر، وفي اليوم التالي 17 أكتوبر امتحان مادتي الأدب والنصوص، والإنشاء لطلبة المنازل.

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وحدد الجدول يوم 18 أكتوبر لامتحان مادة التاريخ، ويوم الأربعاء 20 أكتوبر لامتحان الفلسفة، و21 أكتوبر لامتحان النحو والصرف وقواعد الإملاء، و24 أكتوبر امتحان مادة الإحصاء.

كما حدد المركز يوم 25 أكتوبر لامتحان مادتي علم الاجتماع، والمطابقة والنقد الأدبي، و26 أكتوبر لمادة علم النفس، و27 أكتوبر لمادتي التربية الإسلامية، وتقنية المعلومات، ثم اليوم الأخير 28 أكتوبر لامتحان اللغة الإنجليزية.

جدول امتحان القسم الأدبي بالشهادة الثانوية (المركز الوطني للامتحانات)