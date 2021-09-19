اللجنة العليا تواصل التحضير لامتحانات الثانوية

«العليا للامتحانات» تواصل اجتماعاتها لمناقشة الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية (اللجنة العليا لامتحانات الثانوية العامة)

عقدت اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية اجتماعًا، اليوم السبت؛ لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات لإجراء الامتحانات المزمع عقدها في العاشر من الشهر المقبل.

وناقش الاجتماع التعميمات الصادرة عن المركز الوطني للامتحانات للعام الدراسي (2020- 2021)، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الوقائية لتهيئة المناخ المناسب وفق الإجراءات الاحترازية، وفق بيان نشره المركز الوطني للامتحانات على «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن «اللجنة ناقشت كيفية سداد المستحقات المالية المترتبة على الدور الثاني للعام الماضي»، حيث «اتفق المجتمعون على عقد اجتماع برؤساء الجامعات في المنطقة الشرقية».

- كشف سبب تأخر نشر أسئلة المراجعة لطلاب الشهادة الثانوية

- المقريف يعلن توزيع أسئلة المراجعة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية عبر منظومة الامتحانات

وكان وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، أعلن أن الوزارة ستشرع في توزيع أسئلة المراجعة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية عبر منظومة الامتحانات.

كما وجه وزير التعليم مسؤولي المركز الوطني للامتحانات بتوحيد امتحانات الشهادتين الثانوية وإتمام مرحلة التعليم الأساسي في كامل التراب الليبي، بحسب ما أعلنته الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك».

«العليا للامتحانات» تواصل اجتماعاتها لمناقشة الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية (اللجنة العليا لامتحانات الثانوية العامة)

«العليا للامتحانات» تواصل اجتماعاتها لمناقشة الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية (اللجنة العليا لامتحانات الثانوية العامة)

«العليا للامتحانات» تواصل اجتماعاتها لمناقشة الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية (اللجنة العليا لامتحانات الثانوية العامة)