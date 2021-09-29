مواعيد الإقلاع.. الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى ‎القاهرة الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 12:39 صباحا
إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية استئناف رحلاتها إلى ‎القاهرة ابتداءً من 30 سبتمبر الجاري بواقع أربعة رحلات أسبوعياً من مطار معيتيقة الدولي، ورحلتين أسبوعياً من مطار بنينا الدولي.

وستكون الرحلات على النحو التالي:

من مطار معيتيقة (طرابلس)- (القاهرة الدولي)
- (السبت) الإقلاع الساعة: 20 مساءً
- (الثلاثاء) الإقلاع الساعة: 20 مساءً
- (الأربعاء) الإقلاع الساعة: 8 صباحًا
- (الخميس) الإقلاع الساعة: 11 صباحًا

من مطار بنينا (بنغازي)- (القاهرة الدولي)
- (الأحد) الإقلاع الساعة: 9:45 صباحًا
- (الجمعة) الإقلاع الساعة: 9:45 صباحًا

وفي 19 سبتمبر الجاري، أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات المباشرة مع مطار القاهرة الدولي.

- حمودة: إعادة تسيير الرحلات المباشرة بين مطار القاهرة ومطارات معيتيقة وبنينا ومصراتة

وقال حمودة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مصلحة الطيران المدني في كلا البلدين، اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة - مصراتة - بنينا)، ومطار القاهرة الدولي بدءًا من 30 سبتمبر الحالي.

ولفت إلى أن القرار جاء عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال الأيام الماضية لمصر، التي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقات مع الجانب المصري، بينها توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها بمصر.

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