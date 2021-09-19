حمودة: إعادة تسيير الرحلات المباشرة بين مطار القاهرة ومطارات معيتيقة وبنينا ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 02:59 مساء
جانب من توقيع اتفاقات بين الجانبين الليبي والمصري، بحضور رئيسي وزراء البلدين, (صفحة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة)

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات المباشرة مع مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية الشهر الحالي.

وقال حمودة، خلال بيان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مصلحة الطيران المدني في كلا البلدين، اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة - مصراتة - بنينا)، ومطار القاهرة الدولي بدءًا من 30 سبتمبر الحالي.

ولفت إلى أن القرار جاء عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال الأيام الماضية لمصر، التي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقات مع الجانب المصري، بينها توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها بمصر.

- ليبيا ومصر تبحثان إعادة تسيير رحلات الشركات الليبية إلى مطار القاهرة

والجمعة، بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي، مع وزير الطيران المصري محمد منار، إعادة تسيير رحلات الشركات الليبية إلى مطار القاهرة، وذلك ضمن مشاركة وزير المواصلات الليبي في الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، التي انتهت الخميس برئاسة رئيسي وزراء البلدين عبدالحميد الدبيبة، ومصطفى مدبولي، بتوقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة وستة عقود تنفيذية.

وشملت الاتفاقات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وتوقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية للتعاون في المجال الزراعي والحجر الزراعي.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لودريان عن إلغاء صفقة الغواصات: «كذب» وازدراء من حلفاء فرنسا
دولى
روسيا تضع «أبل» و«غوغل» في مأزق حقوقي
اقتصاد
صلاح يتألق في فوز ليفربول بثلاثية.. ومانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل
رياضة عالمية
عراقيل أمام عودة ظهور استاد طرابلس للواجهة الدولية
رياضة محلية
نيويورك: قادة 100 دولة يحضرون الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم الوباء
دولى
الشارف لـ«بوابة الوسط»: تلقيت دعوة مصرية لمنتدى صناعة وتطوير كرة القدم
رياضة محلية
حوار فضائي - أرضي بين توم كروز وركاب كبسولة «سبايس إكس»
ثقافة وفن
الرئيس الإيراني: لن نسمح بتموضع تنظيم «داعش» عند حدودنا الشرقية مع أفغانستان
دولى
ولاء ميسي لباريس سان جيرمان يمنحه 110 ملايين يورو
رياضة عالمية
مزاد على نسخة نادرة من الدستور الأميركي
ثقافة وفن
الكوني ينعي بوتفليقة: نموذج لحكمة القيادة مثل بورقيبة
ليبيا
حضرت «طالبان» فهربت الموسيقى
ثقافة وفن
وزير الدفاع الأميركي يعتذر عن الضربة التي أسفرت عن مقتل مدنيين أفغان
دولى
إطلاق برلماني تونسي بعد ساعات من اعتقاله
عربى
«لقاء ودي» يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤولا إماراتيا رفيعا بالبحر الأحمر
عربى
دي مايو: إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس «حدثا رفيع المستوى» بشأن ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: خلافات داخلية وخارجية قبل 100 يوم من الموعد الانتخابي
ليبيا
تعرف على إجراءات «البروتوكول الصحي» للسفر عبر الحدود البرية بين تونس وليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الفاكهة تسيطر على السكر في الدم