أكثر من 15 ألف طلب مقدم لمنحة الزواج حتى الآن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 09:05 مساء
جانب من تسليم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها, 14 سبتمبر 2021. (منصة حكومتنا)

بلغ إجمالي الطلبات المقدمة للحصول على منحة دعم الزواج حتى 27 سبتمبر الجاري 15.005 ألف طلب، وفق منشور لصفحة «حكومتنا» على «فيسبوك».

والطلب الواحد يجرى تقديمه من قبل إثنين (زوج وزوجة)، وهو ما يعني أن عدد المتقدمين للاستفادة من المنحة بلغ 30.010 ألف متقدم من كافة أنحاء البلاد، حيث يحصل الزوجان على 40 ألف دينار، بواقع 20 ألفًا لكل فرد.

وتقول الحكومة إن المبادرة التي أطلقها الدبيبة في منتصف أغسطس الماضي تستهدف 50 ألف شاب وشابة على مستوى ليبيا، وتسعى لتعزيز الترابط والتماسك بين الشباب الليبي، بعد عشرية شهدت انقسامات بين أطياف وأفراد المجتمع.

- تسليم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج في بنغازي
إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب
شروط وضوابط منحة دعم الزواج

وأعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا رسميًّا، في الرابع عشر من أغسطس الماضي بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج».

وحمل القرار، الموقع من قبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، رقم «305 لسنة 2021 »، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018».

وأكد الدبيبة، بعد تسليمه الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها الثلاثاء، أن الحكومة حريصة على أن تكون ليبيا عامرة بالأفراح لتعوض أهلها عن «سنوات مضت من الأحزان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. وزير الرياضة يتسلم مسودة قانون الرياضة
رياضة محلية
«فورد» الأميركية تسرع انتقالها إلى السيارات الكهربائية عبر استثمار «تاريخي»
اقتصاد
عثمان الجرندي: هذه هي أهداف الرئيس قيس سعيد من التدابير الاستثنائية
عربى
باريس سان جيرمان بزعامة ميسي يستضيف مانشستر سيتي في قمة ثأرية
رياضة عالمية
لأسباب تسويقية.. سانوفي توقف العمل على لقاح مضاد لـ«كوفيد-19» بتقنية «إم آر إن ...
دولى
ماكرون: على الأوروبيين «التخلي عن السذاجة» حيال واشنطن و«فرض احترامهم»
دولى
بطل «مارفل» الآسيوي يواصل صدارته لشباك التذاكر الأميركية
ثقافة وفن
خام برنت يحقق أعلى سعر منذ 3 سنوات
اقتصاد
بعثة المنتخب الوطني تصل أنطاليا التركية
رياضة محلية
الولايات المتحدة تختبر صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات
دولى
كشف موقف ميسي من المشاركة في موقعة «مانشستر سيتي» المرتقبة
رياضة عالمية
الحكومة تلغي عقدا مع شركة عالمية بشأن تصميم ميناء سرت التجاري
ليبيا
قبل مواجهة ليبيا.. استبعاد نجم «الزمالك» من معسكر المنتخب المصري
رياضة محلية
العاهل الأردني وزوجته يدخلان الحجر المنزلي بعد إصابة ولي العهد بـ«كورونا»
دولى
أفغانستان: سيدة أعمال أفغانية تواجه «طالبان» بسلاح الزعفران
دولى
«الشراء بدافع الذعر» يفاقم أزمة الوقود في بريطانيا
اقتصاد
رسميا.. يوفنتوس يعلن موعد عودة ديبالا وموراتا
رياضة عالمية
انطلاق أسبوع الموضة في باريس
أناقة وجمال
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«قطار الكونغرس السري».. وسيلة النقل المفضلة للرؤساء والمشاهير