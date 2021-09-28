«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 11:12 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على الساحل الممتد من رأس أجدير إلى سرت، فيما تتكاثر السحب أحيانا على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي بوجه عام، لكنه يكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية بشكل عام، بينما تكون شمالية شرقية إلى بحرية اليوم على ساحل زوارة وطرابلس ومتغيرة الاتجاه على ساحل مصراتة وسرت، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 27 و25 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية غربية إلى غربية بشكل عام، بينما يكون شمالية شرقية على ساحل رأس لانوف اليوم، وجنوبية شرقية غدا على ساحل شحات تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويصل إلى 1.50 متر على ساحل درنة وطبرق.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج بشكل عام، بينما يكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل درنة وطبرق.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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