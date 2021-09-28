7 مشاريع بالبنية التحتية في بلدية المرج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 12:29 صباحا
جانب من تنفيذ مشاريع بالبنية التحتية في بلدية المرج (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن المجلس التسييري لبلدية المرج سبعة مشاريع في البنية التحتية، اعتمدتها وزارة الحكم المحلي، وفق الكتاب الدوري للوزير رقم 9 لسنة 2021.

وتتضمن المشروعات، «إنشاء خط إنارة من مفترق الشعبية الحمراء إلى الطريق الساحلي وطريق مسجد أبوبكر الصديق ومدخل المرج الغربي، والثاني يتمثل في رصف الشارع الممتد من مفترق المنطقة الصناعية مرورًا بالسيلس حتى عيادة الرازي، والمشروع الثالث رصف الشارع الممتد من عيادة الرازي حتى مدخل المرج الجنوبي المعروف بمفترق طريق الأبيار»، بحسب صفحة البلدية على «فيسبوك».

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والمشروع الرابع يتمثل في «إنشاء خط نقل مياه الصرف الصحي بمنطقة (أ)، والخامس إنشاء إشارات مرورية لتنظيم حركة السير على مفترق النادي أربعة اتجاهات، ومفترق جامعة المرج ثلاثة اتجاهات، ومفترق مستشفى المرج ثلاثى اتجاهات».

أما المشروع السادس فيتمثل في «إنشاء خط إنارة من الكباري إلى الضريح وشارع مديرية الأمن، وسابع المشروعات رصف الطريق الممتد من مفترق المرج القديم حتى مفترق المشتل».

وتعكف حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة الأخيرة، على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية واستكمال المشروعات المتوقفة، في إخطار خطة إعادة الإعمار.

جانب من تنفيذ مشاريع بالبنية التحتية في بلدية المرج (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من تنفيذ مشاريع بالبنية التحتية في بلدية المرج (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من تنفيذ مشاريع بالبنية التحتية في بلدية المرج (صفحة البلدية على فيسبوك)
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