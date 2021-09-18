6 ملايين دينار من الحكومة لمشروعات التنمية في المرج

رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج، وليد علي صلهوب, (صفحة البلدية على فيسبوك)

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج، وليد علي صلهوب، إن البلدية تسلمت الصك المالي من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بقيمة 6 ملايين و83 ألف دينار، كمخصصات لمشاريع التنمية الخاصة بالباب الثالث المعلن عنها سابقًا.

وتحدث صلهوب، خلال فيديو بثه أمس الجمعة، عن أهم المشروعات التي تستعد البلدية لتنفيذها، وتشمل سبعة مشروعات، وعلى رأسها مشروع رصف الطريق الممتد من مفترق الصناعية حتى عيادة الرازي، ومن عيادة الرازي حتى مدخل المرج الجنوبي على طريق الأبيار، بطول 3200 متر، حيث تم التعاقد على المشروع وتسليمه فعليًّا، وسينطلق العمل فيه الأسبوع المقبل.

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ولفت إلى مشروع آخر يعتبر «قفزة» في البلدية من خلال إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، الذي سيحافظ على إنارة الشوارع حتى مع انقطاع الكهرباء، وهو مشروع حضاري، واستغرقت دراسته عدة أشهر مع عدد من الشركات المتخصصة في المجال.

وأكد صلهوب، أن إعلانه عن المشروعات يأتي من منطلق إرساء مبدأ الشفافية والوضوح لأهالي البلدية، ومن منطلق الإيفاء بالوعود بالشفافية فى العمل، والبعد عن كل دوائر الشبهات عمومًا والأمور المالية خاصة، مضيفًا أن القيمة المالية مصحوبة بتعهد بالإنفاق وفق الضوابط والشروط الموضوعة من قبل وزارة الحكم المحلي.