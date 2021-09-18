6 ملايين دينار من الحكومة لمشروعات التنمية في المرج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 04:29 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج، وليد علي صلهوب, (صفحة البلدية على فيسبوك)

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج، وليد علي صلهوب، إن البلدية تسلمت الصك المالي من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بقيمة 6 ملايين و83 ألف دينار، كمخصصات لمشاريع التنمية الخاصة بالباب الثالث المعلن عنها سابقًا.

وتحدث صلهوب، خلال فيديو بثه أمس الجمعة، عن أهم المشروعات التي تستعد البلدية لتنفيذها، وتشمل سبعة مشروعات، وعلى رأسها مشروع رصف الطريق الممتد من مفترق الصناعية حتى عيادة الرازي، ومن عيادة الرازي حتى مدخل المرج الجنوبي على طريق الأبيار، بطول 3200 متر، حيث تم التعاقد على المشروع وتسليمه فعليًّا، وسينطلق العمل فيه الأسبوع المقبل.

- «يرسخ مبدأ الشفافية».. «بلدي كاباو» يعلن تسلم 1.8 مليون دينار من الحكومة
- 7 ملايين دينار من الحكومة لمشروعات التنمية في غريان

ولفت إلى مشروع آخر يعتبر «قفزة» في البلدية من خلال إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، الذي سيحافظ على إنارة الشوارع حتى مع انقطاع الكهرباء، وهو مشروع حضاري، واستغرقت دراسته عدة أشهر مع عدد من الشركات المتخصصة في المجال.

وأكد صلهوب، أن إعلانه عن المشروعات يأتي من منطلق إرساء مبدأ الشفافية والوضوح لأهالي البلدية، ومن منطلق الإيفاء بالوعود بالشفافية فى العمل، والبعد عن كل دوائر الشبهات عمومًا والأمور المالية خاصة، مضيفًا أن القيمة المالية مصحوبة بتعهد بالإنفاق وفق الضوابط والشروط الموضوعة من قبل وزارة الحكم المحلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حوار فضائي - أرضي بين توم كروز وركاب كبسولة «سبايس إكس»
ثقافة وفن
ولاء ميسي لباريس سان جيرمان يمنحه 110 ملايين يورو
رياضة عالمية
مزاد على نسخة نادرة من الدستور الأميركي
ثقافة وفن
الكوني ينعي بوتفليقة: نموذج لحكمة القيادة مثل بورقيبة
ليبيا
حضرت «طالبان» فهربت الموسيقى
ثقافة وفن
وزير الدفاع الأميركي يعتذر عن الضربة التي أسفرت عن مقتل مدنيين أفغان
دولى
إطلاق برلماني تونسي بعد ساعات من اعتقاله
عربى
«لقاء ودي» يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤولا إماراتيا رفيعا بالبحر الأحمر
عربى
جريدة «الوسط»: خلافات داخلية وخارجية قبل 100 يوم من الموعد الانتخابي
ليبيا
تعرف على إجراءات «البروتوكول الصحي» للسفر عبر الحدود البرية بين تونس وليبيا
ليبيا
جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
ليبيا
وفاة الإعلامي اللبناني يوسف الخازم
ثقافة وفن
الدبيبة يعد بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا «بسرعة قياسية»
ليبيا
ماكرون يعلن مقتل أبو وليد الصحراوي وتفاصيل عملية «برخان» العسكرية
دولى
ليبيا والسعودية ضمن شبكة «يونسكو» العالمية لمحميات المحيط الحيوي
علوم وتكنولوجيا
«فرانس برس»: موسكو هددت باستخدام «فيتو» لمنع التجديد للبعثة الأممية في ليبيا
ليبيا
تشكيل فريق «تواصل مباشر» بين الدبيبة وأعضاء مجلس النواب لاستقبال طلباتهم
ليبيا
بين «انتقادات» و«أعذار».. تباين آراء النواب بشأن سحب الثقة من حكومة الدبيبة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تحافظ على برودة محرّك سيارتك؟