«بلدي كاباو» يتسلم 1.8 مليون دينار من الحكومة مخصصة لمشروعات التنمية

بلدية يفرن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي كاباو، استلام الصك المالي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، بقيمة مليون و867 ألف دينار، والمخصص لمشروعات «الباب الثالث» والتنمية المعلن عنها مسبقا.

وقال المجلس في بيان اليوم، إن إعلانه عن وصول المخصصات يأتي لكي «نبتعد عن كل دوائر الشبهات عموما والأمور المالية خاصة، وباعتبارها العنصر الرئيسي لخلق تنمية مستدامة وقوية على المديين القريب والبعيد علي كل مناطق البلدية».

وأكد أن هذه القيمة المحدودة تتعلق بالتنمية، وهي مصحوبة بتعهد بالإنفاق وفق الضوابط والشروط الموضوعة من قبل وزارة الحكم المحلي، مطالبا المواطنين بإرسال مقترحات أو آراء أو أفكار تسهم في تحديد الأولويات لهذه المشاريع وأماكنها، لتأخذ المجرى القانوني والإداري بكل شفافية، لتعم بالخير والمنفعة «دون محسوبية أو تحيز للمدينة دون أخرى، أو للقطاع دون غيره».

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كما رحب المجلس بأي ملاحظات أو مقترحات، من شأنها المساعدة في التغلب على تجاوز معظم العراقيل التي لا تخفى علي أحد، والمساهمة بالدفع بعجلة التنمية بداخل مناطق البلدية «تملوشايت، المجابرة، تندميرة، فرسطاء، كاباو».