يفرن تستجيب لنداء كاباو وترسل قافلة طبية لدعم جهود مكافحة «كورونا» بها

المروج الخضراء في بلدية يفرن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي يفرن تسيير قافلة طبية لمدينة كاباو؛ للمعاونة في جهود مكافحة انتشار وباء فيروس «كورونا المستجد» هناك.

وجاء ذلك بالتنسيق مع لجنة مجابهة الفيروس في البلدية، حيث أبدى الأطباء استعدادهم لأداء مهمتهم في كاباو مع العناصر الطبية المساعدة ورجال الإسعاف، مشيرين إلى التزامهم دورهم الإنساني وعدم التهاون في مساعدة المدن والبلديات التي تحتاجهم في أي وقت، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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والأربعاء الماضي، أعلنت بلدية كاباو، حالة «النفير القصوى»، وإقفال القطاعات الخدمية الواقعة داخل الحدود الإدارية للبلدية؛ جراء تفاقم الوضع الوبائي.

وناشد عميد البلدية، في بيان، الكوادر الطبية التدخل «بشكل عاجل» لإنقاذ كاباو بعد ارتفاع حصيلة وفيات وإصابات الفيروس داخلها، مؤكدا التكفل بكل المكافآت المالية بشكل فوري لمَن يرغب في التعاون مع البلدية.