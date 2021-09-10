7 ملايين دينار من الحكومة لمشروعات التنمية في غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 سبتمبر 2021, 08:00 مساء
شعار المجلس البلدي غريان، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي غريان، استلام الصك المالي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، بقيمة سبعة مليون و320 ألف دينار، والمخصص لمشروعات «الباب الثالث» والتنمية المعلن عنها مسبقا.

وتعهد المجلس، في بيان اليوم، بالإنفاق وفق الضوابط والشروط الموضوعة من قبل وزارة الحكم المحلي، مطالبا المواطنين بالمساهمة في تحديد أولويات المشاريع وأماكنها، بمقترحات وآراء وأفكار.

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كما تعهد المجلس البلدي باتخاذ الإجراءات الصحيحة قانونيًا وإداريًا في إجراءات الاختيار والتعاقد حسب الأولويات الموضوعة، لتنفيذ المشاريع بشكل شفافية ونزاهة، مرحبا بأي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بأي إجراء خاطئ أو تجاوز من أي مسئول.

فيما حث الشركات المحلية المسجلة في بلدية غريان، بتجهيز وثائقها للتسجيل في مكتب المشروعات بالبلدية والتقديم لاحقًا للمناقصات التي سيعلن عنها.

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