تسليم 76 صكا للشباب المقبلين على الزواج في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 23 سبتمبر 2021, 05:01 مساء
أحد الشباب الحاصلين على صكوك دعم الزاوج في بني وليد. (الإنترنت)

شرع صندوق دعم الزواج في بني وليد، اليوم الخميس، في تسليم أول دفعة من صكوك دعم الزواج للشباب حيث بلغ عدد الصكوك التي جرى توزيعها 76 صكا، بحضور عضو المجلس البلدي مسؤول ملف الشباب، مبروكة ضو.

وأوضح مندوب صندوق دعم الزواج بمدينة بني وليد، وائل الجدك إلى «بوابة الوسط» أن هذه هي أول دفعة استكملت إجراءاتها مع الصندوق وستأتي الدفعات المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن عملية تسليم الصكوك جرت بشكل منظم بعد التدقيق والفرز من قبل أعضاء اللجنة المعنية.

وفي 14 أغسطس الماضي، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا رسميًّا، بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج».

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وحمل القرار، الموقع من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، رقم «305 لسنة 2021 »، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018 م».

وتقول الحكومة إن المبادرة التي أطلقها الدبيبة في منتصف أغسطس الماضي تستهدف 50 ألف شاب وشابة على مستوى ليبيا، وتسعى لتعزيز الترابط والتماسك بين الشباب الليبي، بعد عشرية شهدت انقسامات بين أطياف وأفراد المجتمع. وأشار الناطق باسم الحكومة محمد حمودة إلى أن «عدد الذين تم قبول طلباتهم بلغ ما يزيد على 402 زيجة».

وسلم الدبيبة، الأسبوع الماضي، الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لـ60 شاباً وشابة، وأكد أنه يرغب في «رؤية خيم الأفراح عوضاً عن خيم المآتم وصناديق الإعمار عوضًا عن صناديق الذخائر»، حسب قوله، وهي الخطوة التي جاءت بعد شهر واحد من قرار الحكومة تخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»، خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي.

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