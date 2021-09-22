عقيلة صالح يبحث مع رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء «تقييم أداء حكومة الوحدة الوطنية»

عقيلة صالح، مع رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء، عمر عبدربه صالح، 22 سبتمبر 2021. (ديوان المحاسبة بالبيضاء)

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم، بمقر المجلس في القبة، رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء، عمر عبدربه صالح، إذ بحث اللقاء «تقييم أداء حكومة الوحدة الوطنية من تاريخ منحها الثقة في 10 مارس الماضي».

وأضاف بيان لديوان المحاسبة بالبيضاء اليوم، أن المناقشات التي حضرها رئيس مكتب الهيئة الاستشارية، أحمد عبدالحميد عبد العاطي، شملت «ما تخلل هذه الفترة من التجاوزات والمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة»، وفق البيان.

كما ناقش اللقاء، التقرير المقدم من رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء، عن الأداء المالي والفني لحكومة الوحدة الوطنية.

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وفي وقت سابق أمس، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لكنه أكد لاحقًا أن الحكومة ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كـ«حكومة تصريف أعمال».

فيما أعلن بعدها عمداء 66 بلدية، رفضهم قرار مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة، واصفين القرار بـ«الخطوة العبثية»، التي تفتقد «أي سند دستوري أو قانوني».

ونص بيان مشترك موقع من عمداء 66 بلدية: «نحن عمداء البلديات المنتخبين من الشعب الليبي والممثلين لكل بلديات ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا، نعلن رفضنا القاطع للخطوة العبثية التي قام بها اليوم رئيس مجلس النواب وعدد من النواب الداعمين له بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية».

كذلك قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها «تلقت بقلق تقارير بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية».

وأكدت البعثة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني أمس، أن «حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات».