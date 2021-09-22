العباني: قرار سحب الثقة جاء في غير توقيته

عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة محمد العباني. (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إن قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «جاء في غير توقيته».

وكتب العباني: «لم أكن من بين الذين صوتوا بسحب الثقة، ولم أشارك في البيان الذي أصدره بعض الزملاء بالاعتراض على ذلك.. سحب البرلمان للثقة من الحكومة عمل مشروع، وفقا للمادة 194 من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 04 لسنة 2014»، حسب تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ويرى النائب عن مدينة ترهونة أن القرار «جاء في غير توقيته»، مضيفا: «هكذا أصبحت حكومة تسيير أعمال، وعليها أن تستمر قدما في الإعداد لإجراء الانتخابات في موعدها، ولا مبرر لتأجيل الانتخابات، وعلى البرلمان استكمال إصدار قانون انتخاب مجلس النواب، وترسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد المقاعد».

وتابع أنه «بإمكان كل ذي مصلحة، يرى أن ما أقره مجلس النواب مخالف للقانون، أن يطعن، فما يصدره مجلس النواب من قوانين أو قرارات غير محصّن من الطعن».

ردود الفعل على سحب الثقة

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن 89 عضوًا بالمجلس أيدوا سحب الثقة من الحكومة من أصل 133 عضوًا حضروا جلسة مغلقة للمجلس عُقِدت أمس الثلاثاء في مدينة طبرق.

وتباينت ردود فعل النواب خصوصًا فيما يتعلق بالجانب القانوني والدستوري لسحب الثقة، حيث رأى البعض مشروعية القرار، فيما رفضه آخرون معللين ذلك بعدم اكتمال النصاب في الجلسة.

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وفي أول رد فعل له، دعا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إلى تظاهرة أمام تجمع لمتظاهرين رافضين قرار البرلمان سحب الثقة، قائلا: «ميعادنا الجمعة المقبل للتعبير عن الليبيين.. من كل المدن، طرابلس، طبرق، الكفرة، سبها وكل مدن ليبيا في هذا الميدان».