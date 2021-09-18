مفوضية الانتخابات تعلن العدد النهائي للناخبين بالداخل والخارج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 10:16 صباحا
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج بلغ 2 مليون و865 ألفًا و624 ناخبًا، وذلك تزامنًا مع الإعلان عن قفل منظومة التسجيل بالانتخابات في الخارج.

وذكرت المفوضية في بيان، السبت أن «من بين الناخبين مليونًا و628 ألفًا و305 من الرجال، ومليونًا و237 ألفًا و319 ناخبة من من النساء».

وتعهَّد البيان بأن «تتحمل المفوضية جميع مسؤولياتها لكي تحقق أعلى مستويات الثقة والنزاهة في تنفيذ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل». منوها إلى أنها «تستعد لانطلاقة المرحلة المقبلة، وهي تسليم بطاقات الانتخاب إلى الناخبين، عبر مراكز الانتخاب التي سجلوا بها، حالمًا يتم الإعلان عن ذلك قريبًا».

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وحسب المفوضية، فقد انتهت مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج وذلك بحلول الساعة 11:59 من مساء يوم أمس الجمعة (بتوقيت ليبيا)، مشيرة إلى أن قراءة المنظومة عند مؤشر الإقفال سجلت 10729 ناخبًا مقيمًا بالخارج من بينهم 7296 من الرجال و3433 من النساء.

ودعت مفوضية الانتخابات «جميع الشركاء من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ومؤسسات الدولة، والمواطنين عامة إلى المساهمة في إنجاح المرحلة المقبلة من خلال الإسهام في حملات التوعية والتحفيز لاستلام بطاقاتهم لكي يتمكنوا من المشاركة في عملية الاقتراع».

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