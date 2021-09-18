مفوضية الانتخابات تغلق منظومة التسجيل بالخارج.. ومؤشر الإقفال يسجل 10729 ناخبا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 09:43 صباحا
شعار المفوضية العليا للانتخابات، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، السبت، انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج وذلك بحلول الساعة 11:59 من مساء يوم أمس الجمعة (بتوقيت ليبيا)، مشيرة إلى أن قراءة المنظومة عند مؤشر الإقفال سجلت 10729 ناخبًا مقيمًا بالخارج من بينهم 7296 من الرجال و3433 من النساء،

وأشارت المفوضية، في بيان، إلى أن «المنظومة توقفت عن استقبال طلبات المواطنين للتسجيل، أو الاستفسار على الموقع المخصص لذلك. وكانت أعلى مستويات التسجيل في المملكة المتحدة؛ حيث بلغ عدد المسجلين 2040 ناخبًا، تليها جمهورية مصر العربية وبلغ 1290 ناخبًا، ثم تركيا وبلغ 905 ناخبين».

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ويوم الثلاثاء، أكد مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «من الناحية الفنية» لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن رئيس المفوضية عماد السايح أطلعه على تلك الاستعدادات الفعالة للاستحقاق المقبل، وذلك خلال لقاء  في العاصمة طرابلس مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، عقب لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك بمقر وزارة الدفاع.

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