«جاهزية الانتخابات» على طاولة محادثات السايح والسفير الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 12:26 مساء
لقاء السايح وسفير الاتحاد الأوروبي، 15 سبتمبر 2021، (مفوضية الانتخابات)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سابادل «التحضيرات للخطوة المقبلة بعد استلام المفوضية رسميًا» القانون رقم 1 لسنة 2021، الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة، والتقييم النهائي لمستوى جاهزيتها للشروع في التنفيذ.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد صباح اليوم الأربعاء، مجريات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وسُبل دعم المفوضية لتنفيذ هذا الاستحقاق، إضافة إلى ملف الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع «بيبول» الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجدد سابادل تأكيده «مساندة الاتحاد الأوروبي للشعب الليبي لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار».

استعدادات المفوضية للانتخابات
والأحد الماضي، أعلنت المفوضية تسلمها قانون انتخاب رئيس الدولة، قائلة إنه يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

اقرأ أيضا: مفوضية الانتخابات توقع مذكرة تفاهم لتنظيم استخدام المباني التعليمية كمراكز اقتراع

وعلى إثره وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم، تتضمن عشرة بنود، أحدها ينظم آلية تفعيل الشراكة بين الطرفين فيما يخص استخدام المباني التعليمية كمراكز انتخاب، إضافة إلى تنظيم الكوادر الوظيفية من شريحة المعلمين المستهدفين بالتدريب والعمل في تلك المراكز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ناخبو كاليفورنيا صوتوا ضد عزل حاكم الولاية
دولى
مراجعة الاتفاقات المبرمة سابقا لتفعيلها باجتماع اللجنة العليا الليبية - المصرية ...
ليبيا
كاركاتير خيري - انتخابات 24 ديسمبر
كاريكاتير
«أجنحة الشام» السورية تسير رحلتين جويتين أسبوعيا بين بنغازي ودمشق
ليبيا
معسكر تركي لمنتخب ليبيا قبل مواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
والد بطل رمي القرص زكريا الأحمر لـ«بوابة الوسط»: أنقذوا شباب الرياضيين
رياضة محلية
السني في حديث إلى «بوابة الوسط»: ناشدت الوزارات لصيانة ملعب سبها دون جدوى
رياضة محلية
مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان
دولى
حفتر وصالح يؤكدان للسيسي «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة ...
ليبيا
نسيج من زمن مصر القديمة احتفظ بميزات ميكانيكية لآلاف السنين
ثقافة وفن
بوتين يأمل أن يبقى بصحة جيدة بفضل تلقيه لقاح «سبوتنيك - في»
دولى
نابليون يعود إلى فرساي في استعراض عسكري رمزي
ثقافة وفن
بالتوقيت الليبي انطلاق موسم دوري أبطال أوروبا الجديد بنكهة النجوم.. الثلاثاء
رياضة عالمية
«بيليه» يغادر العناية المركزة في «أينشتاين» ويتجه إلى منزله
رياضة عالمية
الصين تسارع للقضاء على بؤرة «كوفيد» جديدة في المدارس
دولى
«إنفاذ القانون» فرع طرابلس تضبط 105 متهمين في جرائم قتل وسرقة ونصب خلال 3 أشهر
ليبيا
بوتين يخضع للحجر بعد إصابات بـ«كوفيد» في أوساطه
دولى
«تانكر تراكرز»: رصد ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولة زيت وقود في سورية للبنان
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بين «انتقادات» و«أعذار».. تباين آراء النواب بشأن سحب الثقة من حكومة الدبيبة