«جاهزية الانتخابات» على طاولة محادثات السايح والسفير الأوروبي

لقاء السايح وسفير الاتحاد الأوروبي، 15 سبتمبر 2021، (مفوضية الانتخابات)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سابادل «التحضيرات للخطوة المقبلة بعد استلام المفوضية رسميًا» القانون رقم 1 لسنة 2021، الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة، والتقييم النهائي لمستوى جاهزيتها للشروع في التنفيذ.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد صباح اليوم الأربعاء، مجريات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وسُبل دعم المفوضية لتنفيذ هذا الاستحقاق، إضافة إلى ملف الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع «بيبول» الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجدد سابادل تأكيده «مساندة الاتحاد الأوروبي للشعب الليبي لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار».

استعدادات المفوضية للانتخابات

والأحد الماضي، أعلنت المفوضية تسلمها قانون انتخاب رئيس الدولة، قائلة إنه يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

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وعلى إثره وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم، تتضمن عشرة بنود، أحدها ينظم آلية تفعيل الشراكة بين الطرفين فيما يخص استخدام المباني التعليمية كمراكز انتخاب، إضافة إلى تنظيم الكوادر الوظيفية من شريحة المعلمين المستهدفين بالتدريب والعمل في تلك المراكز.