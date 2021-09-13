مفوضية الانتخابات توقع مذكرة تفاهم لتنظيم استخدام المباني التعليمية كمراكز اقتراع

السايح والمقريف خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مفوضية الانتخابات ووزارة التعليم، 13 سبتمبر 2021، (المفوضية)

وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم، تتضمن عشرة بنود، أحدها ينظم آلية تفعيل الشراكة بين الطرفين فيما يخص استخدام المباني التعليمية كمراكز انتخاب.

ووقع عن جانب المفوضية رئيس مجلسها عماد السايح، ومن «التعليم»، الوزير موسى المقريف، في ديوان مجلس المفوضية، وذلك ضمن سعي الطرفين إلى رفع مستويات الجاهزية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، حسب بيان المفوضية.

وتشمل بنود المذكرة «تنظيم الكوادر الوظيفية من شريحة المعلمين المستهدفين بالتدريب والعمل في تلك المراكز».

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كما حددت المذكرة التفاصيل القانونية لعلاقة العمل المشتركة، والانخراط في برامج التدريب التي توجهها المفوضية لموظفي مراكز الانتخاب إضافة إلى بنود أخرى تتعلق بإجراءات يوم الاقتراع والمسؤوليات المترتبة على الطرفين في سبيل إنجاح هذه العملية.

وأمس الأحد، أعلنت المفوضية تسلمها القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة، قائلة إنه يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.