اشتباكات بين قوة من المعارضة التشادية وأخرى تتبع القيادة العامة في الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 09:51 مساء
قوات تابعة لـ«جبهة الوفاق من أجل التغيير» المعارضة التشادية. (الإنترنت)

قالت مصادر المعارضة التشادية إن معركة تدور منذ صباح اليوم، الثلاثاء، في جنوب ليبيا بين قواتها وقوة أخرى تتبع القيادة العامة، مسنودة بقوة فرنسية، وفق بيان لـ«جبهة الوفاق من أجل التغيير» المعارضة في تشاد.

وقالت الجبهة إن قوة تابعة لـ«لواء طارق بن زياد» التابع للقيادة العامة هاجمت عند الساعة العاشرة من صباح اليوم بتوقيت أنجامينا «بدعم من مساعدين سودانيين وتحت إشراف قوات خاصة من الجيش الفرنسي متمركزة في ليبيا» أحد مواقعها على الحدود الليبية - التشادية.

جبهة الوفاق تؤكد مشاكة 5 ضباط فرنسيين في الهجوم
وأكدت الجبهة في بيانها أن القوة التي هاجمت مواقعها في صفوفها «خمسة ضباط فرنسيين مكلفين إطلاق قذائف الهاون»، موضحة أن «الهدف من هذا الهجوم الموكل إلى القوات الخاصة الفرنسية هو القبض على و/أو قتل رئيس المجلس التنفيذي لجبهة الوفاق من أجل التغيير» محمد علي المهدي.

- السودان تطلب من تشاد تفعيل اتفاق أمني مجمد مع ليبيا والنيجر
- تشاد تطالب ليبيا بـ«نزع سلاح» العصابات والمرتزقة لمنع زعزعة استقرار الدول المجاورة
- تشاد تقترح تشكيل قوة مشتركة على الحدود مع ليبيا

وأكدت الجبهة «فشل هجوم قوى الشر» وأن رئيسها محمد علي المهدي «بخير، ويقود عمليات القتال هذا الصباح وعمليات التمشيط التي لا تزال جارية»، مشيرة إلى أن المهاجمين جاؤوا من «مسار واحد» وهربوا «في سبعة مسارات مختلفة، في هزيمة كاملة».

11 قتيلا من القوة المهاجمة و4 آخرين من جبهة الوفاق التشادية
وأحصت جبهة الوفاق من أجل التغيير في بيانها «11 قتيلاً وعشرة جرحى (من المهاجمين) تركوا في ساحة المعركة، وتدمير عدد من الآليات والمواد الحربية»، مضيفة أن قواتها استولت «على مركبة قتال مصفحة لجميع التضاريس».

كما أعلنت الجبهة مقتل أربعة من عناصرها جراء الهجوم، وفقدان سيارة مصفحة دمرت خلال الاشتباكات، مجددة اتهام فرنسا بانتهاك واحتقار سيادة تشاد «من خلال فرض ودعم اتفاقية مكافحة الإرهاب»، وكذلك انتهاك «مبدأ وقف إطلاق النار المعلن في الربيع الماضي».

ونشرت «جبهة الوفاق من أجل التغيير» المعارضة التشادية عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم، صورًا وفيديوهات للاشتباكات التي خاضتها قواتها مع القوى المهاجمة.  

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان
دولى
نابليون يعود إلى فرساي في استعراض عسكري رمزي
ثقافة وفن
بالتوقيت الليبي انطلاق موسم دوري أبطال أوروبا الجديد بنكهة النجوم.. الثلاثاء
رياضة عالمية
«بيليه» يغادر العناية المركزة في «أينشتاين» ويتجه إلى منزله
رياضة عالمية
الصين تسارع للقضاء على بؤرة «كوفيد» جديدة في المدارس
دولى
«إنفاذ القانون» فرع طرابلس تضبط 105 متهمين في جرائم قتل وسرقة ونصب خلال 3 أشهر
ليبيا
بوتين يخضع للحجر بعد إصابات بـ«كوفيد» في أوساطه
دولى
«تانكر تراكرز»: رصد ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولة زيت وقود في سورية للبنان
عربى
بالفيديو.. تيسلا أسرع سيارة كهربائية
سيارات
عامل ينقل «كورونا» لـ 13 غوريلا
طب وصحة
«الإسكوا»: 160 مليار دولار مكاسب استقرار ليبيا للمنطقة
ليبيا
أخنوش يبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة بالمغرب
دولى
مكتب النائب العام: وزيرة الخارجية تحت طائلة «المساءلة الجنائية» بسبب موقفها من 3...
ليبيا
زيادة الطلب على استنساخ الإبل في الإمارات
علوم وتكنولوجيا
أبوبكر سعيد: أي زعزعة للحكومة تعني تأجيل الانتخابات.. وهذا لا يقبله الليبيون
ليبيا
طوارئ «كاف» تلغي مباراة الذهاب في السودان وتحتكم لملعب بنينا بين الأهلي طرابلس ...
رياضة محلية
الحافي ينفي الاتفاق مع المشري على عقد «الدستورية» للنظر في قانون انتخاب الرئيس
ليبيا
شاومي تقتحم عالم السيارات الكهربائية
سيارات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بين «انتقادات» و«أعذار».. تباين آراء النواب بشأن سحب الثقة من حكومة الدبيبة