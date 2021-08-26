تشاد تقترح تشكيل قوة مشتركة على الحدود مع ليبيا

رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي، 9 أبريل 2021، (ا ف ب)

اقترح رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي «إعادة إحياء» الاتفاق الرباعي بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد من خلال تشكيل قوة عسكرية مشتركة على الحدود مع ليبيا؛ «لمنع توغّل جماعات متمرّدة على غرار ما حصل في أبريل الماضي، وأدّى إلى مقتل والده الرئيس إدريس».

وخلال زيارة لنائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني إلى نجامينا، قال ديبي إن بلاده «ملتزمة بأداء دورها في مساعدة الشعب الليبي، لكن في المقابل فإنها تأمل أن لا يزعزع المرتزقة والعصابات المسلّحة التي تجوب ليبيا استقرار الدول المجاورة لها»، حسب وكالة «فرانس برس».

ووقعت الدول الأربع في العام 2018 اتفاقية تعاون أمني لمكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر؛ لكن هذا الاتفاق لم يمنع انتشار قوات شبه عسكرية في جنوب ليبيا وتوغّل متمرّدين تشاديين باتّجاه العاصمة نجامينا.

من جهته، قال الكوني بحسب ما نقلت عنه الرئاسة التشادية إن القوات الليبية «تخوض الآن قتالًا لا هوادة فيه ضدّ هذه المجموعات من المرتزقة المسلّحين».

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن الكوني وديبي، خلال لقائهما أمس الأربعاء، اتفقا على أن «استمرار وجود هؤلاء في الجنوب الليبي يشكل تهديدًا وخطرًا على أمن واستقرار ليبيا كما هو تهديد لأمن واستقرار تشاد».

ودعا الطرفان إلى «ضرورة تفعيل الاتفاق الأمني الرباعي الذي جرى توقيعه بين دول تشاد وليبيا النيجر والسودان، الذي يفصل آليات تكوين قوة مشتركة لحماية الحدود المشتركة، تسهم في سد الطريق أمام الإرهاب والجرائم الأخرى العابرة للقارات، كالتهريب والإتجار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية».